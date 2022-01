Campanadas inaudibles para los cientos de palmesanos que no quisieron faltar anoche a la cita en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, para brindar por el Año Nuevo. A las 00.00 horas, el popular reloj ‘En Figuera’ no sonó como de costumbre, y los congregados no pudieron seguir a golpe de campana y uva el arranque de 2022.

El gobierno municipal, que había suspendido la fiesta de Fin de Año por la pandemia de la Covid pero que permitió la celebración de la entrada del año en la plaza, aclaró en el día de hoy que hubo campanadas pero que sonaron flojo por una cuestión de volumen.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que la misma tarde del viernes los relojeros que se encargan de su mantenimiento hicieron la última comprobación y que todo funcionaba. Es más, subraya el Consistorio en la nota remitida a los medios que «en el momento de las campanadas los relojeros estaban allí y el carillón y todo el mecanismo funcionó a la perfección».

Teniendo en cuenta los hechos, todo parece indicar que el problema fue «una cuestión de volumen», puesto que, «las campanadas sonaron como siempre». Por este motivo, los responsables municipales aseguraron que «revisarán la posibilidad que fuera necesario aumentar el volumen» puesto que el revuelo exterior, en una fecha como esta, siempre es muy elevado.

Finalmente, el Ayuntamiento ha pedido disculpas a la ciudadanía «por las molestias causadas» y, concluye afirmando que «se trabajará para que no vuelva a ocurrir lo de este año». La plaza de Cort fue una de las direcciones de la capital balear donde se produjeron concentraciones en la vía pública con motivo de la Nochevieja.

En concreto, la Policía Local, informó a este respecto que, alrededor de las 00:00 horas, se produjo una gran aglomeración en la plaza de Cort y en el Parc de la Mar, pero ninguna de ellas llegó a presentar niveles preocupantes. Las personas presentes empezaron a partir sobre las 00.30 horas, sin que se produjera ningún incidente destacable. En un primer análisis de los resultados del dispositivo de vigilancia policial puesto en marcha para la última noche del año, se levantaron 29 actas de denuncias en diferentes locales por incumplimiento de la normativa covid.

Muchas de ellas, en una fiesta ilegal en calle Paraires, que se paralizó de forma definitiva. También se dio por finalizada la actividad en un local en la Avenida Gabriel Roca, y en otro del Paseo Mallorca.