Prohens le recuerda a Sánchez que Baleares es la más perjudicada por sus malas relaciones con Argelia

La presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional presidida por el presidente Alberto Núñez Feijóo en la que se ha analizado la reforma de la Ley de Extranjería. «Sánchez no puede pasar a las comunidades autónomas la responsabilidad de su política migratoria», ha lamentado Prohens y ha denunciado que «Balears es la más perjudicada con las relaciones entre Sánchez y Argelia».

«Pedimos la excepcionalidad de Balears porque ha llegado un 150% de inmigración irregular más que el año pasado, 2.100 personas en lo que llevamos de año y tenemos al 650% los servicios de atención a menores no acompañados» ha expuesto la presidenta mientras que ha recordado que con estas cifras «no se puede atender en términos de dignidad a las personas que llegan a nuestras costas».

«Como comprenderán, en estas circunstancias no se puede atender en términos de dignidad a las personas que están llegando a nuestras costas», ha proseguido explicando la presidenta balear, atribuyendo nuevamente el incremento de las llegadas de migrantes a «la errática política internacional» de Pedro Sánchez y del Gobierno de España con Argelia.

Prohens ha insistido en que el Govern que dirige será solidario en el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero siempre que no se les imponga «absolutamente nada» y se tenga en cuenta que está recibiendo «la mayor oleada de inmigración irregular de la historia».

La Junta Directiva Nacional del PP ha concluido que no se puede usar una cuestión humanitaria para chantajear al primer partido de la oposición ni para desdeñar las propuestas razonables de quienes más hemos arrimado el hombro.

Prohens, por otra parte, ha pedido al presidente del Gobierno que dé explicaciones después de que haya sido citado a declarar como testigo en el marco de la investigación a su esposa, Begoña Gómez, y le ha reprochado que no se puede hablar «de regeneración democrática» mientras hay informaciones que apuntan a su «presunta participación» en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«No se puede estar hablando de un plan de regeneración democrática que no es tal, mientras, como dijo el presidente (del PP, Alberto Núñez) Feijóo, tienes a tu mujer siendo investigada y, en este caso, las informaciones apuntan a la presunta participación del presidente del Gobierno», ha dicho la presidenta del Govern balear en declaraciones a los medios antes de asistir a la Junta Directiva Nacional del PP, que se celebra en Madrid.

Después de expresar su «máximo respeto por la justicia» y por la independencia judicial, Prohens ha incidido en que «aquí hay que dar muchas explicaciones», haciendo alusiones a que el jefe del Ejecutivo no ha dado ningún detalle por la imputación de su esposa, menos aún tras haber sido llamado a declarar el próximo 30 de julio por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado.

Preguntada sobre de qué depende la abstención del PP en la toma en consideración en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería -que permitiría que sea tramitada como decreto ley por la vía de urgencia-, la presidenta de Baleares ha resaltado la necesidad de que se tengan en cuenta «las características de cada comunidad autónoma».

«De momento nosotros no vemos las Islas Baleares reflejadas en este documento, pero sobre todo que las competencias de inmigración son del Gobierno de España y lo que no puede ser es intentar trasladar unas competencias, un problema que has generado en gran parte por tu errática política internacional», ha zanjado.