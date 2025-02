Prohens, a la izquierda: «¿No había caso mientras aguantaban las pancartas feministas con un abusador?»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), le ha preguntado este martes a la izquierda si «no había caso en el Ayuntamiento de Palma mientras aguantaban las pancartas feministas con un abusador», en referencia al caso de Juanjo Martínez, ex candidato de Sumar y actual coordinar general de Izquierda Unida en Baleares acusado de múltiples casos de abuso sexual.

La líder del Ejecutivo autonómico ha respondido así a la pregunta del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, sobre el supuesto absentismo laboral e incompatibilidad laboral de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, quien ejerce al mismo tiempo como consellera electa del grupo popular del Consell y como funcionaria de la Comunidad Autónoma (CAIB).

En su respuesta al dirigente independentista, Prohens ha asegurado a Apesteguia que «ha quedado descolocado porque el Govern ha actuado y a lo mejor usted no hubiera actuado igual. Ustedes siempre dicen que no hay caso. ¿No había caso en el Ayuntamiento de Palma mientras rodeaban el Parlament con pancartas feministas?», ha señalado Prohens.

Cabe recordar que Juanjo Martínez ya ha sido cesado como representante de Podemos en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma por una «pérdida de confianza» por parte de la formación morada.

Una decisión de la que Martínez asegura no tener conocimiento alguno. «Nadie me ha llamado ni me ha enviado un mensaje», ha indicado el actual coordinador general de Izquierda Unida en Baleares, quien se ha mostrado «sorprendido» y ha indicado que no ha recibido de la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que le delegó en la EMT «ni una llamada ni un mensaje ni se le ha explicado por qué sí o por qué no».

Més per Mallorca censura «cualquier agresión machista»