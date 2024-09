Prohens descarta hacer una consulta popular sobre el reparto de menas porque no tiene competencias

Marga Prohens descarta hacer una consulta popular sobre el reparto de menas entre los diferentes municipios de Baleares, como reclama Vox. La presidenta del Govern ha desechado esta opción porque, entre otros motivos, no tiene competencias para ello, ya que están transferidas a los cuatro consells insulares.

Durante el pleno del Parlament, Prohens ha emplazado a la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en las Islas, Manuela Cañadas, a abordar este asunto «con mucha contundencia, rigor y responsabilidad y no a base de titulares».

Cañadas se ha referido a estudios que indican la percepción social de que cada vez hay más migrantes y que las mujeres perciben un mayor grado de inseguridad. «Los ciudadanos de Baleares merecen un Govern que les proteja», ha afirmado Cañadas para defender de nuevo que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre esta situación.

«La crisis migratoria y la inmigración ilegal es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Un 64% de la población de las Islas ya ve la crisis migratoria como un problema grave, según la última encuesta de la Fundación Gadeso», ha respondido Prohens.

En este sentido, ha señalado la conferencia que organizó el pasado día 4 con los presidentes insulares para abordar el asunto. «Tanto yo como los presidentes de los cuatro consells fuimos muy claros y contundentes. Los consells lo han dicho claramente, las Islas están al límite, por lo que el Govern y los cuatro consells pedimos un cambio de estrategia en política migratoria a Sánchez».

La crisi migratòria i la immigració il·legal és un tema que ens preocupa i que hem de tractar amb responsabilitat i seriositat. Les Illes ja estan al límit, i per això Govern i els quatre consells demanam un canvi d’estratègia en política migratòria a Sánchez.… pic.twitter.com/NsFTqN5z0b — Marga Prohens (@MargaProhens) September 24, 2024

Hay que recordar que Vox reclama la expulsión «inmediata» de todos los «inmigrantes ilegales» presentes en Baleares, se opone a la apertura de nuevos centros de acogida y pide el cierre de los ya existentes.

Asimismo, la formación de Santiago Abascal pide retirar fondos públicos a ONG y asociaciones que colaboren con «redes de tráfico de personas» y destinar los recursos públicos usados para su acogida a la «repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen o, alternativamente, a Bruselas».

Igualmente solicitan, la convocatoria de una consulta popular sobre el «refuerzo de la seguridad ciudadana» y la «expulsión de los inmigrantes ilegales». Manuela Cañadas no ha aclarado si su partido planteará una Proposición No de Ley sobre la consulta ciudadana en el Consell de Mallorca, donde Vox tiene representantes y las competencias de la acogida de menores migrantes no acompañados en la isla.