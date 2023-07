Marga Prohens: "Defender la unidad de España no excluye sentir nuestras Islas"

La candidata a la presidencia del Govern, Marga Prohens (PP) ha afirmado este lunes en su discurso del debate para su investidura que «defender la unidad de España no excluye sentir la identidad y la cultura de nuestras Islas».

En la misma línea la número uno del PP balear, tras instar a los ciudadanos a «que no sólo no nos dejemos enmarcar en el marco que la izquierda quiere para sus intereses, sino también que defendamos con orgullo nuestras ideas», ha puesto el acento en el hecho de que «querer una inmigración regulada no nos hace menos humanos».

«Ni no exigir el catalán a los médicos nos hace enemigos de la lengua. Ya está bien en juzgarnos y en dejarnos juzgar», ha defendido Prohens que ha lamentado que estas críticas las realicen «aquellos que han defendido la Ley del sólo sí es sí, que son los mismos que nos acusan ahora sin ningún fundamento de desproteger a las mujeres».

«Ya está bien de gobiernos que lo que cogen con mayor fuerza es la pancarta, el eslogan, pero que fallan a la hora de gestionar. Ya está bien de levantar la voz en los mítines y de buscar enfrentamientos por intentar disimular sus fracasos y la nula capacidad de gestión».

En un discurso firme en la defensa de su proyecto político para Baleares durante los próximos cuatros años, Prohens ha afirmado que ella no se presenta para ser una presidenta «que pase y justo trate de aguantar».

«Quiero ser una presidenta que se enfrente y resuelva los problemas históricos de nuestras islas. Quiero ser la presidenta de las cuatro Islas, de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, respetando la voluntad de cada Isla de aquello que quiere ser, de sus particularidades y de su modo de vivir, pero sin olvidar nunca mi deber de dar respuesta a los sus problemas y sus necesidades».

Por ello se ha reafirmado en su compromiso de «ser una presidenta que lleve el cambio que nos han pedido ciudadanos de forma clara y nítida» apostando por «unas Islas más libres, de oportunidades, de bienestar, donde todo el mundo pueda hacer su proyecto de vida».

Respecto a la violencia de género, Prohens ha dejado claro no dará «ni un paso atrás» en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres ni en la protección de las mujeres «frente a la lacra de la violencia contra las mujeres o la violencia machista».

La próxima presidenta del Govern sí que ha empleado el término violencia machista frente al concepto de violencia intrafamiliar recogido en el acuerdo de investidura con Vox. «Se ha hablado mucho y no quiero que nadie tenga dudas», ha recalcado.

Y recordando al ilustre escritor mallorquín, Miquel Costa i Llobera, que «animaba a los jóvenes con aquel «sed quien sois, mas no se cierre sombríos en un hogar histórico sin horizontes. Vuela sobre las tierras hacia fuera, arriba como el águila!», Prohens ha reiterado su apuesta por «unas Islas que no olviden sus raíces, nuestro carácter, nuestras tradiciones, nuestra cultura».

Pero a la vez que hacía un guiño al regionalismo, Prohens se reafirmaba en la necesidad de unas Islas Baleares «abiertas al mundo, con capacidad, con talento y con ambición. Unas Islas con alas para volar arriba», ha remachado la candidata a la presidencia del Govern antes de pedir el aval y el voto de los diputados de la Cámara balear.