Los partidos de la derecha PP y Vox siguen avanzando en intención de voto en Baleares mientras el PSOE de Francina Armengol consolida su tendencia a la baja al perder cuatro de sus quince diputados. El PP de Marga Prohens ganaría claramente las elecciones y obtendría 22 diputados, seis más de los que tiene ahora. Así y todo, el mayor avance lo experimenta Vox, que pasa de tres a ocho escaños, y el mayor descenso, con mucha diferencia, Ciudadanos, que desaparece de la fotografía del futuro Parlament balear.

Estos resultados significan un vuelco en el mapa político de Baleares y el fin del pacto de izquierdas. La suma de PP y Vox da 30 diputados, justo la mayoría absoluta en un Parlamento autonómico de 59 escaños.

Son algunas de las principales conclusiones de la encuesta de Data10 para OKDIARIO sobre la intención de voto en las islas en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Los resultados auguran el fin de la hegemonía de Armengol y del pacto de izquierdas formado por PSOE, independentistas de Més y Podemos, que lleva ya casi ocho años gobernando en las Islas.

El PSOE de Baleares se ve lastrado por la política errática de Armengol y sus socios en temas clave como la vivienda, el turismo, protección de menores y la lengua y también por el desgaste del partido a nivel nacional con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Armengol se ha mostrado en los últimos meses como la alumna más aventajada de Pedro Sánchez y entre los barones del PSOE es la única que defiende a rajatabla decisiones tan polémicas con la supresión de los delitos de sedición y malversación o incluso una ley del sólo sí es sí hasta hace escasas fechas avalada por Moncloa. Armengol se ha caracterizado por ser más sanchista que el propio Sánchez y esto tiene su reflejo en la encuesta sobre intención de voto.

A pesar de todo ello, el PSOE sólo pierde 4.190 votos, pero lo realmente significativo es que el PP gana 53.000 votantes. Lo más espectacular es el avance de Vox, que, con Jorge Campos como candidato, duplicaría el número de sufragios pasando de 34.668 a casi 68.000. Se aproxima a triplicar el número de diputados. De momento, según la encuesta, pasa de tres a ocho representantes en el Parlament y se convertiría en la tercera fuerza de Baleares por detrás del PP y el PSOE.

Frente a los 30 diputados del bloque de la derecha están los 29 que suman todas las demás fuerzas: PSOE, Podemos, Més per Mallorca, los regionalistas del PI, Més per Menorca y Gent per Formentera, formación vinculada al PSOE.

Ciudadanos, ahora con cinco diputados, desaparece del Parlament balear, siguiendo la misma tendencia que se registra a nivel nacional. Sólo obtiene el 3,1% de los votos y desaparece a pesar de que la candidata, Patricia Guasp, es la líder del partido a nivel nacional en sustitución de Inés Arrimadas. CS perdería 27.000 votos siendo a todas luces la fuerza que experimenta el mayor batacazo.

Podemos pierde casi 3.000 votos y dos diputados. Se queda con cuatro frente a los seis que tiene actualmente. Més per Mallorca, que al igual que Podemos, forma parte del Govern del pacto de izquierdas que preside Armengol, conserva sus cuatro diputados. No incrementa su representación, pero consigue 3.500 votos más que en las autonómicas de 2019.

La formación independentista de Menorca, Més per Menorca, que apoya al pacto de izquierdas pero que no forma parte del Govern, suma un diputado: pasa de dos a tres.

El sondeo de Data10 para OKDIARIO concede dos diputados a la formación regionalista de El PI cuyo portavoz en el Parlament es el histórico ex de UM Josep Melià. Pierde un diputado de los tres que tiene ahora. Esta formación se presenta como decisiva a la hora de conformar el próximo Govern. Tiene aspiración de partido bisagra que puede inclinar los resultados hacia el bloque de izquierda o de derechas.

En estos momentos se da por sentado que, en caso de empate entre los dos bloques, El PI se decantaría hacia la izquierda. Nunca respaldaría un acuerdo en el que estuviera Vox. En un tema clave como la lengua, El PI se alinea con los independentistas de Més y defiende el requisito del catalán para los sanitarios así como la marginación del español en la enseñanza.

De todos modos, el sondeo coloca a los regionalistas de El PI al borde del precipicio. Si bien es cierto que le otorga dos diputados, sólo le concede el 5,2% ciento de los votos. Se queda a dos décimas de la desaparición, puesto que el mínimo exigido para conseguir representación en el Parlament está fijado en el 5% de los votos.

La conclusión es que la posible desaparición del pacto de izquierdas que augura el sondeo se debe principalmente al desgaste que sufre el PSOE en Baleares con Armengol y a nivel nacional con Pedro Sánchez. El PP y Vox capturan la mayoría de votos que en 2019 fueron a Ciudadanos. Pero todo esto no basta para explicar la suma de votos de PP y Vox. Parece claro que parte de los votos del PSOE y de El PI también se van ahora al bloque de la derecha.