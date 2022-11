Armengol se muestra entusiasmada con la decisión de Pedro Sánchez de eliminar el delito de sedición

La presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, se ha mostrado entusiasmada este martes en el Parlament con la decisión de Pedro Sánchez de eliminar el delito de sedición.

En respuesta a una pregunta del líder de Vox, Jorge Campos, Armengol ha argumentado que en el golpe de Estado de Cataluña no hubo violencia: «El delito de sedición va contra el orden público, señor Campos, no contra la unidad de España o la Constitución. El delito que va en contra es el de rebelión, que no se pudo aplicar nunca porque no hubo violencia», ha dicho la mandataria balear.

Jorge Campos le ha respondido así: «Señora Armengol, demuestra, al igual que Sánchez, que no es leal a la Constitución ni a España. Hubo un tiempo en que el PSOE lo fue, pero hoy ha quedado reducido a una banda de paniguados que celebran la destrucción liderada por su jefe Sánchez. Todos ustedes, socialistas, son cómplices de esta fechoría. Si lo apoyan son unos traidores».

Campos ha añadido que Armengol apoya la eliminación del delito para que «los separatistas puedan repetir el golpe de Estado sin consecuencias». El diputado portavoz ha anunciado que Vox saldrá a la calle el domingo 27 de noviembre porque «la nación no se quedará de brazos cruzados, también en Palma, en defensa de nuestra unidad, paz y libertad. Una convocatoria abierta a todos los partidos y a toda la sociedad civil que quiera sumarse. Porque España y la libertad no se negocian. Se defienden», ha sentenciado Jorge Campos.

Armengol, mientras, ha asegurado que apoya que el Código Penal «se adecue a la normativa europea» y ha considerado que lo planteado por el Gobierno «tiene toda la normalidad del mundo». «Creo que conviene que nos parezcamos a Europa», ha señalado.

La líder del Ejecutivo balear ha acusado a Campos de tener unos conocimientos jurídicos «absolutamente nulos» y ha remarcado que «en Cataluña hay un problema no resuelto, político y de convivencia». «Cuando gobierna la derecha, es cuando más independentistas hay y es cuando más gente se quiere separar de España», ha añadido.

Por su parte, el portavoz del PP, Toni Costa, ha lamentado que los presidentes socialistas de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Aragón «hayan vuelto a dejar en evidencia a Francina Armengol». «Mientras el resto de presidentes del PSOE han cuestionado la rebaja del delito de sedición, ella [Armengo] la ha aplaudido de manera entusiasta. A Armengol le da igual el Estado de Derecho”, ha dicho el portavoz del PP.

Según Costa, Armengol defiende la rebaja del delito de sedición por «una cuestión ideológica y de lealtad a Pedro Sánchez». «¿También dará apoyo Armengol a la reforma del delito de malversación, para salvar a Griñán? Suponemos que sí… Si se lo dice Pedro Sánchez», ha asegurado Costa, quien ha advertido de que la presidenta del Govern vive «atada a Sánchez y más escorada a la izquierda que nunca».