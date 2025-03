El PP de Pollença acusa a PSOE y Més de utilizar el Ayuntamiento «como agencia de colocación política»

El PP de Pollença ha acusado este lunes a PSIB y Més de haber convertido la Empresa Municipal de Servicios (Emser) de la localidad en «una agencia de colocación política, manteniendo a cargos afines a costa del dinero público en lugar de priorizar la gestión eficiente de los recursos municipales».

En un comunicado, el portavoz del PP en el municipio, David Alonso, ha señalado que Emser aprobó la semana pasada el nombramiento de Sebastià Sansó como nuevo gerente, tras haber ocupado el cargo de gerente adjunto desde el inicio de la legislatura, por lo que ha considerado que este puesto «fue creado expresamente para preparar su sucesión, argumentando que el entonces gerente, Tomeu Servera, estaba próximo a su jubilación».

El PP ha recordado que ya mostró su desacuerdo con la creación de este cargo, que «suponía un gasto adicional de 60.000 euros anuales en cargos de confianza». Sin embargo, no se opuso frontalmente debido a que el equipo de gobierno les aseguró que esta plaza era transitoria y necesaria para garantizar una transición ordenada en la gerencia de la empresa pública.

«Nos engañaron. Nos dijeron que era temporal, pero han convertido Emser en una agencia de colocación política», ha dicho Alonso, quien añade que el PP de Pollença no puede aceptar que, tras la jubilación de Servera y la consolidación de Sansó como gerente, «en lugar de eliminar el cargo de gerente adjunto, éste se haya vuelto a cubrir con otro ex alto cargo del anterior Ejecutivo autonómico», ha dicho el portavoz antes de censurar que, en este caso, se haya designado a Jaume Mateu, ex director general de Movilidad y Transporte y secretario general del PSIB en Sóller.