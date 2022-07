El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha exigido hoy al Govern de Armengol que “deje de mentir” sobre el proceso judicial por las oposiciones de la hija y el yerno del ya exdirector general del IbSalut, Juli Fuster, después de las informaciones aparecidas hoy en prensa que acreditan que “el Govern conocía desde hace dos años que existía un proceso judicial contra el IbSalut”. “Basta ya de mentiras”, ha reclamado Costa: “Esperemos que el próximo martes la consellera de Salud, Patricia Gómez, diga de una vez por todas la verdad”, se ha pronunciado el popular en relación a la comparecencia prevista de la consellera el próximo martes en el Parlament.

“Hoy conocemos que el Govern conocía desde hace dos años que existía un proceso judicial contra el IbSalut por el proceso de oposiciones en el que se presentaban familiares directos del director general del IbSalut”, ha señalado Costa después de la junta de portavoces.

“El Govern no puede alegar desconocimiento, porque el 4 de agosto de 2020 se publicó que este procedimiento estaba en marcha en el BOIB”, ha enumerado, recordando también que “el director general solicitó informes y rechazó recursos, por lo que es evidente que conocía el proceso”.

“No es creíble que no conociese que su hija y su yerno se presentaban a esas oposiciones, nadie puede creerse que no supiera que su hija se presentaba a unas oposiciones”, ha evidenciado Costa. “En consecuencia, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, también mintió. O mentían o no se enteran de lo que se publica en el boletín oficial”, ha seguido.

Costa también se ha referido a la comparecencia de la consellera Gómez sobre la vacunación, en la que “un año y medio después ha admitido sin ambages que altos cargos del IbSalut se saltaron la cola de vacunación y se vacunaron antes de lo que les tocaba”. “Así que ahora también sabemos que el Govern de Armengol mintió cuando dijo que nadie se había saltado la cola de vacunación”, ha concluido: “Los ciudadanos no se merecen un gobierno que les mienta. Basta ya de mentiras”.