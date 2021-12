El escándalo de los proyectos aprobados y presupuestados en los años 2016, 2017 y 2018 con fondos de la ecotasa fue denunciado por la consellera insular del PP Raquel Sánchez en el pleno del Consell de Mallorca del pasado lunes. Sánchez preguntó al gobierno insular «¿en qué se había gastado los 5,3 millones que consiguió de la ecotasa?. No obtuvo respuesta del equipo de gobierno. Dijo que «no salen las cuentas y que por ello no debe extrañar que se reclame la supresión de la ecotasa». Y añadió: «Los empresarios que saben lo que es jugarse su propio dinero no se ponen a malgastarlo como hacen ustedes con el dinero público».

La consellera insular del PP se refirió especialmente a los proyectos que debería haber ejecutado el Consell de Mallorca. «Son proyectos aprobados para Mallorca por el Govern con los fondos de la ecotasa de 2016 y el resultado es que en 2021 no se han ejecutado cuando la pandemia no llegó hasta 2019». Y añadió: «Es muy grave que se gasten el dinero de la ecotasa en no se sabe qué porque en 2017 y 2018 tampoco había pandemia y tampoco se ejecutaron los proyectos aprobados».

Sánchez denunció que sólo el 35% de los proyectos con cargo a la ecotasa que debía ejecutar el Consell se han iniciado o ejecutado. «No sé si es que presentaron proyectos a lo loco y luego se abrumaron con tanto trabajo», ironizó la consellera insular del PP.

También denunció Raquel Sánchez que el Govern impidiera que los ayuntamientos participaran con sus proyectos en el reparto de la ecotasa. «Decidieron hacer de su capa un sayo acordando desde el Govern el destino de los fondos y ahora tenemos el resultado de la mala gestión», dijo.

Sánchez insistió en exigir al Consell de Mallorca que explique “dónde han ido a parar los 5 ‘3 millones de euros que corresponden a los proyectos adjudicados al Consell que siguen paralizados y que ni tan siquiera se han iniciado”. Asegura que estos proyectos se deben encontrar en “la otra dimensión en la que está instalada la presidenta Cati Cladera” a quien instó a “volver a la realidad en la que vivimos todos para que se ponga a gestionar eficazmente el dinero de la ecotasa.

Finalmente afirmó que «es gravísimo que los 140 millones de euros que se van a recaudar este año con la ecotasa tampoco vayan a proyectos ecológicos». «Sus socios tragan pero ni el sector turístico ni los ciudadanos aguantan más su mala gestión», sentenció la consellera insular del PP.