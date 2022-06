El senador por Menorca del PP Cristóbal Marqués ha criticadoque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenga «abandonados a su suerte» a los 29 policías desplazados a Menorca, tras la denuncia hecha pública por dos sindicatos policiales sobre el «lamentable» estado de las instalaciones del cuartel de San Isidro que el Ejército ha cedido a la Dirección General de la Policía para alojar a los agentes que trabajarán este verano en la isla.

Unas instalaciones que la central JUPOL calificó como «propias de países del tercer mundo, sucias, sin aire acondicionado, con camastros con almohadas sucias y sin toallas para el aseo personal».

Marqués, ha asegurado que es una prueba más de que «para el PSOE y para Pedro Sánchez los menorquines son ciudadanos de segunda sin que ni Francina Armengol ni Susana Mora (presidenta del Consell de Menorca) hagan nada, para evitarlo».

En esta línea, ha destacado los problemas «graves» en las instalaciones de Menorca que dependen del Estado como el cuartel del Ejército, la falta de mantenimiento en la comisaría de Mahón, el retraso «injustificado» en la construcción de la nueva, así como las carencias que presentan los acuartelamientos de la Guardia Civil y los juzgados de Ciutadella.

«Llueve sobre mojado en el abandono sistemático del Estado a los menorquines», ha lamentado el senador subrayando que las plantillas de los cuerpos estatales no se cubren de forma sistemática generando «indefensión» a los menorquines, y propiciando un mal servicio en áreas como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Justicia, Instituciones Penitenciarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su parte, ha negado «la mayor» sobre la denuncia de los sindicatos policiales.

«Creo que todos hemos podido observar las diferencias de cómo fueron los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil y el estrés al que fueron sometidos en octubre de 2017, cuando el PP los trasladó a Cataluña en una situación difícil», ha comentado el ministro, que no hizo referencia alguna, a una posible mejora de estas instalaciones.

Desde el PP, por contra, el senador Marqués denunció que detrás de esta problemática se encuentra la falta de voluntad política para resolver una carencia que se agrava cada día, en referencia a la actualización al coste real de la vida del plus de insularidad de los funcionarios.

Marqués recordó que el PSOE se opone «de forma sistemática» sin razón objetiva alguna porque se trata de una cantidad asequible en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado.

«No se trata de una cuestión económica, se trata de voluntad política. Sucede lo mismo con la parte fiscal del Régimen Especial Balear», ha manifestado.

Por ello ha invitado al PSOE a votar en el Senado la próxima semana a favor de la nueva propuesta del PP para aumentar el plus de insularidad de los funcionarios. El senador menorquín ha añadido que la «errática política» de vivienda de la izquierda, está propiciando que no haya stock de viviendas en alquiler y que las que se alquilan, se comercialicen a «precios astronómicos». «Anunciar miles de VPO en campaña que luego no se ejecutan no sirve para resolver un problema estructural como el que tenemos», remachó Marqués.