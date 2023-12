La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Belén Soto (PP), ha calificado como éticamente reprobable que se adjudicaran contratos a empresas de la familia de la portavoz de Més, Neus Truyol, mientras la nacionalista fue regidora del equipo de gobierno y ha anunciado que se auditarán los procedimientos afectados.

En declaraciones, la portavoz municipal ha llamado la atención sobre el hecho de que en las dos últimas legislaturas, coincidiendo con el interés de otras empresas, se cambiara la fórmula de adjudicación de concurso a adjudicación directa y rebajándose sustancialmente el importe.

«La realidad es que a la empresa de los padres de Neus Truyol se le adjudicaron contratos municipales durante las dos últimas legislaturas, siendo ella miembro del equipo de gobierno, y eso es un hecho que, cuando menos, es éticamente reprobable», ha afirmado Belén Soto.

La portavoz municipal ha añadido que la obligación del Consistorio es asegurar la transparencia y buen gobierno de la institución y ha anunciado la auditoría de los contratos para conocer en detalle lo sucedido.

Fue el ex alcalde socialista de Palma y hoy senador autonómico, José Hila, quien adjudicó varios contratos menores a dedo y sin concurso público por valor de 39.000 euros a la empresa de los padres de su socia separatista y ex concejala de Modelo de Ciudad la pasada legislatura de Més per Palma, Neus Truyol.

Se trata de la sociedad Tres Setze 35 especializada en el sector del cine y que desde 1985 ha venido trabajando en todos los ciclos de cine de verano (Cinema a la fresca) en Palma y en otros municipios de Mallorca.

La portavoz de Més, Neus Truyol, se defiende

Por su parte, la portavoz de Més en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha defendido este lunes la legalidad de los contratos de Cort con empresas de su familia, ligadas al ámbito audiovisual, durante casi 40 años.

En una rueda de prensa, la edil se ha referido a las acusaciones del PP, que ha pedido que se investiguen contrataciones supuestamente a dedo cuando era teniente de alcalde.

En este sentido, Truyol ha explicado que la actividad laboral y empresarial de su familia no tiene nada que ver con la actividad política de la edil y que, además, ninguna de las contrataciones de sus áreas de responsabilidad tenían que ver con el ámbito audiovisual como la organización de ‘Cinema a la fresca’ u otras actividades.

Según Truyol, la contratación de Cinema a la fresca y otros servicios siempre se han hecho con criterios estrictos de contratación pública, a través de los procedimientos legalmente establecidos y de valoraciones hechas por personal técnico con criterios objetivos, siguiendo estrictamente la ley de contratación pública, de forma transparente, y nunca bajo ningún criterio político ni personal.

Més per Palma ha reivindicado su ejercicio de transparencia mostrando toda la información para aclarar cualquier duda y ha recordado que no es la primera vez que la formación y sus cargos sufren un «acoso político y un intento de desprestigio de este tipo, basado en insinuaciones, medias verdades y mentiras».

La formación ha calificado como «curioso» que esta información, «filtrada con pretensiones de deslegitimar y desprestigiar a la regidora Truyol», salga esta semana, «cuando toda la ciudadanía ve el espectáculo lamentable organizado por PP y Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos».