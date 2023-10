Las espadas se mantienen en todo lo alto en la crisis abierta esta semana entre el Ejecutivo balear del PP y su socio programático Vox. Mientras los populares consideran que «es evidente» la crisis interna en las Islas de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal, éstos mantienen su desafío: sólo aprobarán el techo de gasto del Govern, imprescindible para la tramitación de los presupuestos autonómicos, si el PP se compromete a tramitar la libre elección de lengua en las etapas de Infantil y Primaria.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha manifestado este viernes que «es evidente que hay una crisis interna en el Grupo Parlamentario Vox», expresando su deseo de que la resuelvan «en la mayor brevedad posible» y que «cumplan con la palabra dada».

«Estamos a la espera de que se resuelva la situación interna de Vox; cuanto más rápido, mejor», ha insistido Costa, interrogado por una posible futura reunión con los socios de gobierno para llegar a un acuerdo.

«Lo hemos dicho muchas veces, este Govern cumple con su palabra dada, no se nos puede decir nunca que no seamos previsibles. No pactamos imposibles, pactamos cosas realistas y si este Ejecutivo da su palabra y la cumple, lo normal es que piense que los otros están dispuestos a cumplir con la suya», ha señalado el conseller, quien ha vuelto a mencionar que «Vox no está pasando por su mejor momento».

Igualmente, respecto al techo de gasto, ha reafirmado que «cuando se llegue a un acuerdo» lo llevarán al Parlament «y se aprobará». «En el hipotético caso de que no, no se llevaría hasta que haya una voluntad clara de que se aprobará», ha insistido Costa, quien ha reconocido que «lo del martes pasado al Govern no le gustó».

«Es evidente que hace una semana había más confianza con los socios que la que hay ahora, pero confiamos en que volverán a su lugar, se recuperará la confianza que teníamos y que se cumplirán los acuerdos».

Vox, por su parte, ha insistido este viernes en que las diferencias con el PP que permitan «desencallar» la aprobación del techo de gasto quedarán resueltas con la calendarización clara de la aplicación de la libre elección lengua.

Fuentes de la formación han explicado a Europa Press que, en este sentido, las conversaciones y los contactos entre Vox y el PP se están produciendo aunque no se haya convocado ninguna reunión formal.

Desde Vox, en todo caso, han alertado de la aparición, siempre en relación a la libre elección de lengua, de otras cuestiones que a su juicio deben ser explicadas.

Sobre esto, la formación se refiere a la voluntad del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, expresada este jueves de no segregar a los alumnos por lengua. «¿Cómo lo harán? ¿Con un pinganillo como en el Congreso? Esto tienen que explicarlo?», añaden.

Respecto a la situación interna del partido que a juicio del portavoz del Govern, Antoni Costa, estarían retrasando el acuerdo con el PP, desde Vox rechazan hablar de crisis.