El mapa promocional de los sex shop, saunas gay y tiendas eróticas publicitado por el Ayuntamiento de Palma, desde el área de Feminismo presidida por la concejala de Podemos Sonia Vivas, que hoy revelaba OKDIARIO, ha estado presente en el pleno celebrado esta mañana por el Consistorio palmesano.

Una iniciativa impulsada a través de un contrato menor y que a la edil y portavoz del PP, Mercedes Celeste, le «llama mucho la atención y estoy alucinando que el logo del Ayuntamiento de Palma aparezca aquí», exhibiendo un ejemplar en el transcurso de su intervención en el debate de uno de los puntos del orden del día que hacía referencia, precisamente, a la próxima celebración del Día de la Mujer.

«El logo del Ayuntamiento de Palma está unido a unas fotos en la que se usa la imagen de la mujer, de unas señoras desnudas con una hoja delante, invitando a no sé qué, aquí hay otra señora utilizando la imagen de la mujer de una forma sexista con el logo del Ayuntamiento de Palma», relató la concejala del PP ejemplar en mano.

La edil expresó su deseo de que a la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, «a la que le han colado varios pelotazos en su mapa de Plan General, no le hayan colado este también» y reprochó a la coalición de socialistas, independentistas y Podemos «irse un poco para allá con estas cosas». «Nosotros estamos a favor de todo lo relacionado con los derechos de la mujer, que más faltaría, pero el problema lo tienen ustedes», dijo Celeste.

A este respecto, la concejala popular recordó al equipo de gobierno que sólo ha nombrado una sola mujer al frente de las gerencias de toda la amplia red de empresas municipales, fundaciones y organismos públicos del Consistorio palmesano. «Esa es la verdad, ustedes no cumplen», remachó Celeste.

Desde el equipo de gobierno, la edil de Podemos del área de Feminismo, Sonia Vivas, afirmó que «como OKDIARIO no tiene otras cosas que hacer, se pone a rebuscar por ahí y usted dice que hay dos mujeres desnudas. A mí no me incitan a nada, he visto la imagen de dos mujeres con poca ropa, pero eso no incita a nada, depende de cómo se miren esas imágenes», aseguró.

En la misma línea, se mostró satisfecha del apoyo dado a los empresarios LGTBI, afirmando que «es un mapa digno, que merece estar en todas las oficinas turísticas y que no ofende a nadie más que a quien se quiere ofender. El pensamiento es libre y cada uno tiene derecho a mirar una imagen y construir en su cabeza aquello que le satisfaga, le haga feliz o lo que le parezca», concluyó.