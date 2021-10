Toni Costa ha acusado a Francina Armengol de utilizar la subida del gasto público con fines electoralistas. El portavoz del PP en el Parlament se ha referido al incremento de 450 millones anunciado el miércoles pasado por el Govern. Y es que de cara a 2022, Baleares contará con un techo de gasto de 5.176 millones, «una subida irresponsable que está tensando mucho la cuerda».

Para Costa, los socialistas de Baleares están emulando a Pedro Sánchez, «quien pretende utilizar los Presupuestos Generales del Estado para convencer a ciertos colectivos». Un decisión que «pagan todos los españoles», como el publicitado bono cultural de 400 euros para jóvenes. Una propuesta electoralista que los ‘populares’ temen que Armengol también copie para los presupuestos autonómicos. Quizá no en contenido, pero sí en concepto.

El portavoz también ha advertido de que Baleares lleva varios años expandiendo su gasto. Con la aprobación del techo para 2022, las Islas han registrado un máximo histórico. Un incremento del 9% «irresponsable e imprudente». Una decisión que para el PP pone en riesgo a la economía autonómica, «al tensar innecesariamente la cuerda». «Y todos sabemos lo que sucederá si se rompe».

Es reseñable que en el gasto público presupuestado, el Govern ha incluido 110 millones de euros del Convenio de Carreteras. Unos ingresos que, según Costa, son inexistentes, pues desde el 2014 «no se ha recibido ni un euro en materia de carreteras». Se trata de un concepto que el ejecutivo de Armengol ya incluyó en el techo de gasto del año pasado, pero el ingreso nunca llegó. Además, en 2020 la cantidad era de 60 millones y ahora es de 110 millones. «Parece que primero presupuestan el gasto público y luego se inventan los ingresos».

Bajar impuestos

Por otro lado, Costa ha lamentado que Armengol y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, «sigan negando que no se pueden bajar los impuestos». Pero la realidad es que subir el techo de gasto y bajar los impuestos no es incompatible, en especial si el incremento en cuestión es más comedido. Así, el portavoz ha planteado que se podría aumentado menos el gasto. Es decir, lugar de dedicar los 450 millones de más que han presupuestado, podrían invertir sólo 100 millones. No se trata de un recorte, sino de un incremento más moderado, lo que dejaría margen para bajar impuestos.

«Si alguien cree que esto no es posible, que le expliquen que Juanma Moreno ha anunciado hoy que le baja los impuestos a los andaluces en 330 millones. Nuestra política es no tensar la cuerda, porque queremos aumentar la renta disponible de los ciudadanos de Baleares», ha manifestado Costa.

También ha remarcado que se debe impulsar la actividad y el crecimiento económico, sin dejar de lado la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales. «Ello no sólo contribuirá a un país más estable, sino que permitirá crear empleo». Al fin y al cabo, «el aumento del gasto anunciado por Armengol sólo persigue fines electoralistas». «Lo que de verdad servirá al crecimiento económico de Baleares, y del conjunto de España, será bajar impuestos y gastar menos».