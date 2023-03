El pleno de Santanyí aprueba una modificación de crédito de 11,2 millones de euros para inversiones y mejoras en todos los núcleos del municipio. En una sesión extraordinaria del pleno municipal, celebrada en el salón de actos del Ayuntamiento de Santanyí, esta semana se ha aprobado una importante modificación de crédito en las cuentas municipales.

En un comunicado, el Consistorio santanyiner ha informado este sábado que esta modificación de crédito supondrá la inyección de 11,8 millones de euros en el presupuesto, para ejecutar diferentes proyectos encaminados a dinamizar la economía del término y a mejorar el entorno y los equipamientos de todos los núcleos. Asimismo, se han previsto inversiones y mejoras en infraestructuras municipales, como calles, plazas, caminos rurales, parques públicos y jardines, alcantarillado, etc.

Tal y como ha explicado el primer teniente de alcaldesa de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló, «como ya hicimos el año pasado, hemos decidido poner el dinero del Ayuntamiento, que es del pueblo, al servicio del pueblo. Tenemos la posibilidad de invertir para mejorar el día a día de la ciudadanía, por tanto, ejecutaremos los proyectos que repercutan en todos y cada uno de los núcleos de población del municipio»

Aguiló ha añadido: «Por diferentes motivos, en 2022 algunos proyectos no pudieron salir adelante y este año los volvemos a dotar económicamente para que sean una realidad. En algunos casos las tramitaciones se han alargado, o la licitación de algún proyecto quedó desierta, como el aparcamiento de Portopetro, pero eso no quiere decir que les hayamos olvidado. Por el contrario, los volveremos a incluir en esta modificación con nuevos proyectos para que puedan ejecutarse en los próximos meses. El dinero de los santanyiners no debe quedar en el banco, debe servir para mejorar la vida de los ciudadanos».

Esta inyección de dinero ha sido posible gracias al remanente de tesorería de que dispone el Ayuntamiento de Santanyí después de unos años de acumular ejercicios contables con superávit. De los 11,8 millones de euros que han quedado desbloqueados esta semana, la mayor parte irán destinadas a inversiones reales en proyectos en todos los núcleos de población del término. Como ha explicado el segundo edil santanyiner, hay proyectos que ya estaban incluidos en la modificación de crédito del año pasado, pero que no pudieron llevarse a cabo por diferentes motivos.

Así, hay obras como la del nuevo aparcamiento y plaza en Portopetro, por la que se han reservado 866.000 euros, o la de la reforma integral de Casas monjas de s’Alqueria Blanca, que será presentada la próxima semana con motivo de las Fiestas de Sant Josep, y que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros.

Además, se han reservado 690.000 euros para la renovación de canalizaciones de aguas pluviales, y será para calles de Santanyí como s’Aljub o Llombards, obras muy importantes para los vecindarios. Otras partidas que contempla la modificación de crédito son la de 1 millón de euros para la mejora del alumbrado público, 1,5 millones para infraestructuras deportivas o 1,4 millones para mejoras en vías urbanas.

La modificación también permitirá invertir en la adquisición de nuevos vehículos policiales y una nueva grúa municipal. Del mismo modo también habrá dinero destinado a material policial, mobiliario de oficina, equipos informáticos o reparaciones a bienes patrimoniales.