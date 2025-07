La Plaza vuelve con un atardecer electrónico de la mano de Monolink (live).

Este domingo 27 de julio, desde las 18:00 hasta las 01:00 horas, La Plaza volverá a abrir su pista de baile con un cartel encabezado por Monolink (live) en el recinto del Mallorca Live Festival.

El sonido único del DJ alemán, que mezcla guitarra, voz, piano y pads, es algo fuera de lo común en la música electrónica y le ha llevado a tocar en espacios icónicos como Burning Man, Zamna Festival o Cercle.

Con su última gira, Monolink ha visitado ciudades como Nueva York, Londres y Milán antes de aterrizar en Mallorca, donde tocará algunos de sus icónicos temas como Father Ocean y Return to Oz, o el más reciente Avalanche, previo al lanzamiento de su nuevo disco The Beauty of It All, que saldrá el próximo mes de septiembre, informa la organización en un comunicado.

El concepto de La Plaza para esta cita -y la próxima será el 24 de agosto con Bedouin como principal nombre- contará con dos escenarios. Monolink encabeza el principal, por donde también pasarán Matthias Tanzmann, muy respetado en la escena y cuya probada carrera le ha posicionado como un habitual en los mejores clubs de electrónica, así como dos de los nombres más habituales de la escena local como son Dmasso y Lourdes Lourdes.

Por otro lado, el escenario curado por Garash contará con los DJ Agus, Roman, Karol y Jan.

Todo ello para dar sonido al atardecer del domingo con una experiencia completa que incluirá foodtrucks, zonas de sombra, un espacio de tarot y de tatuajes y muchas otras sorpresas.

Las últimas entradas desde 35 euros para la cita de este domingo y toda la información está disponible en la web https://laplazaelectronic.com/.