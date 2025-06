Iggy Pop mantiene su leyenda viva y Bad Gyal triunfa en el cierre del Mallorca Live Festival

La octava edición de Mallorca Live Festival, el evento musical más importante de Baleares, vivió su última jornada el pasado sábado en el Recinto Mallorca Live de Calvià, por donde han pasado más de 60.000 asistentes durante tres días de actuaciones y sesiones DJ de más de 80 nombres locales, nacionales e internacionales.

«Soy muy feliz de estar aquí contigo», aseguró Iggy Pop desde el Escenario Estrella Damm, donde demostró, una noche más, que no baja el ritmo y no parece tener planes de hacerlo. De vuelta en la isla después de más de dos décadas, el artista homenajeado con un caparrot en la imagen del festival de este año conquistó el recinto como cabeza de cartel del sábado.

Dinámico e incansable y rodeado de una gran banda, recorrió un repertorio de clásicos, tanto suyos como los de su época al frente de The Stooges, con Lust for life, Gimme danger o Search and destroy, haciendo rugir al público con los primeros y reconocibles acordes de The Passenger y con tiempo para presentar en directo algunas de sus últimas canciones, como Frenzy (incluida en su último disco, Every Loser, de 2023). La Iguana de Detroit mantiene viva su leyenda y la compartió con la isla.

Por otro lado, la visita de Bad Gyal era sin duda de las más esperadas entre los miles de jóvenes que inundaron la explanada del escenario principal y recibieron entre gritos de júbilo.

La artista catalana regresó a Mallorca Live Festival para adelantar el verano con su gira Bikini Badness, que tras arrancar a principios de mes en Ibiza realizó su explosiva parada mallorquina para ponerle las últimas notas al Escenario Estrella Damm. La más pegá de España tenía preparado un show festivo y sensual armado con un espectáculo visual de luces, una escenografía estival y coreografías para reencontrarse con algunos de sus temas más icónicos como Flow 2000, Blin blin y Chulo y las más recientes Angelito o Comernos, así como nuevos temas como Da Me. Bad Gyal cerró su actuación con un bonito gesto, haciendo aún más feliz a una pequeña fan que se subió a bailar con la artista sobre el escenario.

Horas antes, Siloé, una de las grandes bandas del indie actual, reventó el escenario (empezando el concierto desde el control de sonido) con su épica de guitarras, arrancando emociones y derrochando energía con los temas de su último trabajo, Santa Trinidad, coreados al unísono por las voces concentradas frente a la banda vallisoletana.

El Escenario Es Jardí recibió a Judeline (quien estuvo en el festival en 2023 cuando daba sus primeros pasos) convertida en estrella internacional para defender su aclamado disco Bodhiria, al que acompañó de bailarines y una cautivadora performance. Le siguió la alegría y el buen rollo de la canela en rama de El Kanka y el sonido envolvente de la mítica banda neoyorquina y emblema de la psicodelia estadounidense Mercury Rev, que visitó la isla con su primer álbum en nueve años, Born Horses.

El acento festivo marcó el resto de la programación entre los ritmos bailables siempre inspirados en y fusionados con el folclore de Baiuca y los bailes hasta el cierre entre confeti de Elyella, el imprescindible dúo de productores y DJ encargado de cerrar el festival.

Las guitarras mandaron el sábado en el Escenario Mallorca-Govern de les Illes Balears, desde la inspiración grunge de las electrizantes composiciones de Repion unidas a las armonías vocales de las hermanas Iñesta, la mezcla de psicodelia y rock progresivo con la que se metieron en el bolsillo al público mallorquín los londinenses Fez, pasando por las aceleradas cuerdas punk con mensaje que derivaron en pogo de Biznaga hasta la fiesta indie rock con estilo propio de letras cotidianas de Karavana.

El escenario inmersivo La Plaza Electronic Stage by Camper congregó una noche más a los amantes de la electrónica con una nueva selección de las propuestas actuales más interesantes y variadas del género con Desiree, Kilimanjaro, Mystery Affair, Aqutie, Discontrol o Tony Caballeros y la DJ y la productora turca/italiana Carlita y su emocionante y ecléctico estilo a los platos poniendo el broche de oro a este punto de encuentro y conexión entre los asistentes.

El talento emergente protagonizó el Escenario Radio 3, en cuya última jornada actuó la joven artista malagueña Anadie, seleccionada por los oyentes del programa Hoy Empieza Todo de la emisora para participar en esta edición del festival. Barry B fue uno de los nombres destacados junto a Tristán!, Los Wilds y Lua de Santana. Coolnenas pusieron la banda sonora al cierre de este espacio dedicado a dar a conocer a las propuestas musicales emergentes más interesantes del panorama musical.