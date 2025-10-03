Pillado con 2,5 kg de cocaína y 5,5 kg de hachís en una furgoneta tras llegar en ferry a Menorca

La Policía Nacional ha sorprendido a un hombre con dos kilos y medio de cocaína y cinco kilos y medio de hachís, ocultos en la furgoneta que conducía, tras llegar en ferry a Maó, en Menorca, procedente de la península.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Maó, del Grupo de Estupefacientes, en colaboración con la Brigada Local de Seguridad Ciudadana detuvieron el pasado 24 de septiembre a un hombre y una mujer, ambos de origen español, por un delito contra el tráfico de drogas.

Los policías interceptaron una furgoneta que había llegado a Menorca en un ferry y que estaba ocupada por una pareja. Tras inspeccionar el vehículo y cachear al hombre y a la mujer, los agentes hallaron varios paquetes que estaban escondidos en la zona de carga de la furgoneta.

El conductor reconoció que los paquetes contenían droga y que la quería introducir en Menorca para su venta. Tras su comprobación, los primeros análisis arrojaron un resultado positivo en cocaína y hachís de alta pureza y que habrían alcanzado un gran valor y beneficio en el mercado negro.

En total, los agentes intervinieron dos paquetes de cocaína envasados al vacío con un peso de 2.375 gramos, así como cinco paquetes, también envasados al vacío, con un peso de 5.420 gramos de hachís. Por ello, el hombre y la mujer fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas.

Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional sin fianza para el conductor de la furgoneta.