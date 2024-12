Pierde las elecciones el candidato de la Federación Balear…y de Mateu Alemany

La victoria de Rafael Louzán en las elecciones de la Federación Española de Fútbol supone efectos colaterales para Baleares, dado que la Territorial presidida por Jordi Horrach se había decantado por la candidatura de Salvador Gomar, quien además llevaba en su programa los nombramientos de Mateu Alemany y de José Tirado para que estuvieran al frente del fútbol y del fútbol-sala. Ha habido amplia representación balear en la Asamblea celebrada hoy. Entre otros ha asistido el CEO de Negocio del Mallorca, Alfonso Díaz.

Mateu Alemany, de todos modos, ya había comunicado a Gomar que no tomaría ninguna decisión hasta después de las elecciones, ya que no quería comprometerse con ningún candidato. En consecuencia no se descarta que Louzán quiera echar mano del ejecutivo mallorquín, aunque de momento no ha habido contactos.

En cuanto a la Federación Balear, no le quedará otra que tender puentes hacia el nuevo presidente de la Federación Española, que barrió en la votación a Salvador Gomar. Jordi Horrach se entrevistará con él en los próximos días y sin duda llegarán a un acuerdo. Hay que recordar que ya se produjo una situación parecida en el pasado entre Miguel Bestard y Luis Rubiales, y al final el mallorquín entró en la directiva de la Federación Española.

El Mallorca, por su parte, ha asistido en calidad de asambleísta, representado por Alfonso Díaz y en principio sin tomar parte por ninguna candidatura. El club se mantiene a la expectativa de los cambios que pueda introducir Louzán en la Federación Española y la forma en la que pueda afectarles. No hay que descartar tampoco que el propio Alfonso Díaz se integre en alguna comisión, ya que es una persona bien vista a nivel federativo.

Louzán se ha impuesto a Gomar tras la votación de 138 asambleístas de los 141 totales y repartidos en 19 presidentes territoriales, 50 clubes, 32 jugadores, 11 árbitros, 16 entrenadores, 12 representantes del fútbol sala y uno del fútbol playa. El gallego ha conseguido la mayoría absoluta (72 votos) tras un cara o cruz entre él y Gomar, presidente de Federación la valenciana.