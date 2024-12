Mateu Alemany no quiere comprometerse con ningún candidato y no dará una respuesta hasta que se hayan celebrado las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, acto que tendrá lugar el próximo lunes en Las Rozas. Alemany escuchó la propuesta de Salvador Gomar, que quiere conferirle máximos poderes, pero no le dio el sí. Lo mismo sucede con José Tirado, con el que el directivo valenciano se entrevistó ayer en Palma. Quien sí se ha decantado es la Federació de Futbol de les Illes Balears, que con Jordi Horrach a la cabeza apoya a Salvador Gomar. Sin embargo los indicios apuntan a que el favorito es el gallego Rafael Louzán.

Las elecciones para la presidencia de la Federación Española se celebrarán el próximo lunes 16 mediante los votos de 142 asambleístas. Las tres candidaturas que aspiran a la elecciones con las del presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán, el de la Gallega, Rafael Louzán, y el de la Valenciana, Salvador Gomar. El nombramiento de un nuevo presidente acabará con el periodo de inestabilidad que se abrió a comienzos de año con la dimisión de Luis Rubiales tras su polémico incidente con Jenni Hermoso después de la final del Mundial femenino.

Pedro Rocha, el sustituto interino de Rubiales, ya contactó con Mateu Alemany, al que le ofreció el cargo de director general ejecutivo de fútbol con plenos poderes, un puesto similar al que le ha puesto sobre la mesa Salvador Gomar. El mallorquín dijo que sí, pero nunca llegó a hacerse efectivo a causa de la inhabilitación de la que fue objeto Rocha por parte del Consejo Superior de Deportes, motivo por el cual no ha podido presentarse a las elecciones, como era su deseo.

Tras su salida del Mallorca en 2.010 después de venderle sus acciones al grupo de Serra Ferrer Alemany ha estado dirigiendo los destinos deportivos del Valencia, que con él en el club se proclamó campeón de Copa del Rey, y del FC Barcelona, a donde llegó de la mano de Joan Laporta para levantar el título de campeón de Liga. Desavenencias en la política de fichajes del club le llevaron a presentar su dimisión y abandonar el cargo.