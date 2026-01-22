Un perro detecta 44 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en el puerto de Palma

Impresionante labor contra el narcotráfico de un perro de la Guardia Civil al hallar este pasado miércoles en el puerto de Palma un total de 44 kilos de cocaína que estaba ocultos en los compartimentos de un coche que acababa salir de un ferry procedente de Barcelona. En total, el valor de mercado de toda la droga incautada supera el millón de euros.

La actuación se enmarca dentro de un dispositivo conjunto desarrollado por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que había establecido controles intensivos y aleatorios con motivo de la llegada de un buque de línea regular que cubría la ruta Barcelona-Palma. Estas inspecciones forman parte de los operativos habituales destinados a prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes a través de puertos y puntos estratégicos de entrada.

Una vez atracada la embarcación en el muelle comercial, los agentes de la Benemérita, apoyados por un perro del Servicio Cinológico especializado en la detección de drogas, comenzaron a inspeccionar los vehículos que abandonaban el ferry, tanto en su parte exterior como en el interior. Durante una de estas revisiones, el animal mostró un marcado interés por una zona concreta de un turismo, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva.

Tras un reconocimiento manual, los guardias civiles localizaron un doble fondo habilitado en el vehículo, donde se ocultaban 38 tabletas de cocaína con distintos logotipos. El peso total de la sustancia alcanzaba los 44 kilos. Además, se procedió a la intervención de 5.200 euros en efectivo.

Posteriormente, la droga fue sometida a pruebas mediante detectores químicos, que confirmaron que se trataba de cocaína. Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo al conductor del vehículo, un varón de 74 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.