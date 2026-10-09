Las periodistas de OKDIARIO Irene Tabera y Esther Jaén: «‘Horizonte’ es un programa mágico»

Las periodistas de OKDIARIO Esther Jaén e Irene Tabera son colaboradoras habituales del programa de televisión Horizonte, que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter. Este viernes han querido acompañar a OKBALEARES en la celebración de su quinto aniversario. Lo han hecho completando la mesa del Horizonte mallorquín que han representado en el Palacio de Congresos de Palma Iker Jiménez, Carmen Porter y el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Tanto la analista política como la especialista en investigación y tribunales, respectivamente, han coincidido en describir como «un honor» participar asiduamente en el programa. Tabera lo ha descrito como «un programa mágico». Jaén se queda con la enorme repercusión que ha tenido en sus vidas el éxito del programa y es que ahora «hasta me saludan vecinos que no me saludaban».

Irene Tabera ha mostrado ante las más de 2.000 personas que han llenado a rebosar el Palacio de Congresos de Palma su satisfacción porque «Horizonte ha sabido llegar, ha revolucionado la televisión y por fin ha revolucionado el prime time de este país en el que siempre ganaban muy poquitos».

«Por fin hay un programa de periodismo de investigación y de periodismo político al que llevamos nuestras exclusivas. Es un honor participar de todo esto», han coincidido ambas periodistas.

Otro aspecto que han querido subrayar Jaen y Tabera es la «humildad y sensación de familia» que destila la relación de todos los miembros del programa de Cuatro.

Las dos periodistas de OKDIARIO se han incorporado a la parte final del «programa» emitido desde el Palacio de Congresos de Palma y con ellas el escenario ya sí ofrecía el aspecto de la mesa del club de periodistas que cada noche es Horizonte en la cadena de Mediaset.

Se han quedado en la mesa para escuchar cómo Iker Jiménez detallaba la filosofía del programa y los retos que tiene Horizonte por delante. Todo ello junto a la mecánica y filosofía diaria del espacio.