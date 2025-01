Perfil de los jóvenes de Baleares: tienen el español como lengua materna y viven con sus padres

La primera encuesta a la juventud de Baleares presentada este miércoles por el Govern deja datos muy revel adores en materia de lengua. Casi la mitad (46,7%) de los jóvenes de las Islas tiene el castellano como lengua materna y tan sólo el 20,4% el catalán.

Esta encuesta recoge opiniones de 2.356 jóvenes de entre 15 y 34 años a través de cinco territorios: Palma, Part Forana, Menorca, Ibiza y Formentera. A través de ella se puede ver que el español se lleva la medalla de oro en prácticamente casi todos los ámbitos.

Y es que los jóvenes de Baleares tienen como lengua inicial el castellano hayan nacido tanto fuera como en el archipiélago. También es el idioma predominante en Palma, Part Forana, Ibiza y Formentera, y es la lengua habitual entre parejas, amigos e hijos. Del mismo modo lo hace en el trabajo o instituto y entre personas desconocidas.

El catalán sólo supera al castellano en el caso de aquellos jóvenes cuyos progenitores han nacido en Baleares. En este caso, el 56% de los jóvenes cuyos padres han nacido en las Islas tienen el catalán como lengua materna y sólo el 24,8% el castellano. También hay que mencionar que la presencia de catalanoparlantes aumenta a medida que el nivel de estudios es más alto.

El 57% de los jóvenes de Baleares vive con sus padres

La encuesta realizada por el Govern también pone de manifiesto el grave problema de vivienda que sufre Baleares. Y es que el 57% de los jóvenes de las Islas todavía vive con sus padres y no se independizan hasta los 30 años debido a la emergencia habitacional y los altos precios de la vivienda y el alquiler.

Menorca es la isla con la tasa de emancipación más alta, con un 49%, seguida de Formentera (47,1%) e Ibiza (43,4%). Mallorca es la isla balear con la tasa más baja de emancipación con un 38% de jóvenes que se han podido independizar.

Las principales razones por las que los jóvenes de Baleares no pueden emanciparse son la falta de vivienda económicamente accesible, en primer lugar, y la falta de trabajo o recursos económicos.

Además, sólo un 24% de los jóvenes de Baleares considera que vive mejor que sus padres.

El 42% de los jóvenes presenta malestar emocional

En materia de salud, el 70% de los jóvenes de Baleares considera que su salud es buena o muy buena. Sin embargo, el 42% presenta malestar emocional. Los datos de la encuesta también demuestran que hasta un 28% de los jóvenes ha sufrido bullying en el colegio y el 50% ha recibido mensajes inadecuados por Whatsapp.

Por otro lado, en áreas como el ocio, el 77% de los jóvenes de las Islas sale de fiesta por la noche. En materia educativa, la tasa de escolarización está por debajo de la media estatal, aunque hay un 15% de abandono escolar.

PSOE y Vox, partidos favoritos de los jóvenes de Baleares

En cuestiones políticas, los dos partidos políticos favoritos de los jóvenes el archipiélago balear son Vox y el PSOE. El 6,2% asegura en la encuesta que votaría a Vox y otro 6,2% al PSOE, mientras que el PP representa el 5,3% y otros partidos como Més per Mallorca el 4,7%. Sin embargo, la mayoría (26%) dice no saber a quién votará en las próximas elecciones y el 16% prefiere no votar a nadie.

Los resultado de la encuesta serán la base para la redacción del III Plan Estratégico de la Juventud, que establecerá las políticas públicas que respondan adecuadamente a la diversidad y transformación de este colectivo. La consellera ha resaltado la importancia de elaborar este plan, puesto que el último es de 2012.

Así, según la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, la primera encuesta servirá para «diseñar un conjunto de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, entender mejor sus procesos de transición a la vida adulta y promover una sociedad más inclusiva y cohesionada».