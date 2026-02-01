Palmer-Zamora: duelo de exigencias en Son Moix

El Palmer Basket Mallorca Palma constata su acrecentamiento de prestaciones como grupo frente al CB Zamora este domingo a las 17:30 horas en el Palau d’Esports de Son Moix. Los discípulos de Juan Ignacio Díez De Acharán contraponen sus virtudes frente a un oponente que sobresale por atesorar un repertorio magnífico en ataque.

El elenco balear llega al compromiso con mentalidad positiva después de competir con firmeza frente al Fuenlabrada en el último partido. El bloque isleño cayó en la prórroga frente a un adversario de máxima entidad y mostró capacidad de resiliencia al recuperar una desventaja superior a los 10 puntos.

La escuadra turquesa aborda el duelo con la única duda de Ángel Comendador. El jugador mallorquín podría ayudar a sus compañeros en el envite, pero su recuperación marcará su disponibilidad.

El Caja Rural CB Zamora es un contrincante con un abanico muy amplio de opciones para condenar a cualquier defensa de la Primera FEB. El conjunto encabezado por Saulo Hernández está colocado en quinta posición en el ranking de plantillas que más anotan del campeonato. El bando castellanoleonés suma 85,3 puntos de media. Además, el equipo zamorano es segundo en la estadística desde la larga distancia. El Zamora convierte el 38,5 % de sus tiros de tres puntos.

El técnico del Palmer Basket, Juan Ignacio Díez De Acharán, ha valorado el choque ante los medios de comunicación. El entrenador argentino ha apuntado: “Hemos tenido este pequeño parón por la Copa que nos ha venido espectacular para poder reafirmar conceptos”.

El preparador ha destacado: “Nos enfrentamos a un equipo como Zamora que está muy bien entrenado por Saulo Hernández; nosotros tenemos que salir a hacer un partido serio durante 40 minutos”. Díez De Acharán ha resaltado: “Le pedimos a la afición que siga en esta línea; cuando los escuchamos, son ese sexto jugador que se necesita cuando estás en casa”.