Palmer Basket-Estudiantes: regreso a Son Moix

El Palmer Basket Mallorca Palma regresa al Palau d’Esports de Son Moix ante el Movistar Estudiantes este domingo a las 12:00 horas. La plantilla liderada por Lucas Victoriano escudriña su crecimiento como bloque contra un adversario llamado a porfiar por ubicarse en las posiciones de la nobleza en la tabla.

El elenco turquesa acude al enfrentamiento con las bajas del capitán, Joan Feliu, del internacional georgiano Duda Sanadze y del pívot Danny Agbelese. Los interiores Josh Roberts y Archange Izaw-Bolavie disfrutarán de sus primeros minutos con el grupo en la Primera FEB. El último precedente del conjunto balear en feudo propio se saldó con un triunfo para el bando local en el derbi balear contra el Hestia Menorca.

El contrincante resalta su brillantez en el juego, en el arte del triple. La escuadra conducida por Toni Ten ostenta una extraordinaria eficiencia desde esta faceta. El equipo colegial está situado en quinta plaza en la estadística de clubes que atesoran un porcentaje más productivo desde la línea del 6,75, con un 36,7 %.

El Movistar Estudiantes anota 86,1 puntos por envite. Los jugadores dirigidos por Toni Ten están colocados quintos en este ranking. La magnífica forma de comandar las operaciones de Jayson Granger y el soberbio potencial de sus escoltas hacen de los madrileños una amenaza constante en el perímetro. El curtido juego interior del rival eleva al contrincante a otra dimensión.

El entrenador del Palmer Basket, Lucas Victoriano, ha comparecido ante los medios de comunicación. El preparador argentino ha argumentado: “Nos vamos a enfrentar otra vez a Estudiantes, ya nos medimos en Copa; vamos a intentar que ellos no se sientan cómodos”.

El técnico ha razonado: “Tienen jugadores con mucha experiencia; van a venir con muchas ganas de resarcirse, de querer mostrar su mejor versión; tenemos que estar preparados para buscar nuestras opciones”. Victoriano ha recalcado: “Tenemos que seguir con la evolución de estos últimos días”.