Palma se prepara para Tots Sants: todo lo que debes saber sobre horarios, autobuses y cortes de tráfico

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha organizado un dispositivo especial con motivo de la celebración del Día de Tots Sants, este domingo 1 de noviembre, que incluirá actos institucionales, actuaciones musicales, celebraciones religiosas y medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los cementerios municipales de Palma.

La programación principal tendrá lugar en el cementerio municipal de Palma, donde se espera una mayor afluencia de visitantes durante toda la jornada.

La tradicional visita de la comitiva municipal al cementerio municipal de Palma está prevista para las 10.00 horas y contará con la asistencia del alcalde, Jaime Martínez, y varios regidores de la corporación municipal.

Durante el recorrido se depositarán dos coronas de flores, una en la plaza de la Libertad y otra en la plaza del Recuerdo. A continuación, tendrá lugar una ofrenda musical.

Además, a las 12.00 horas se celebrará una ofrenda floral en el Muro de la Memoria (sector 1), como acto de recuerdo y homenaje.

Música en directo y puntos de información

Entre las 10.00 y las 14.00 horas, diferentes espacios del cementerio acogerán actuaciones musicales en directo. Los conciertos correrán a cargo de Ela Mikhaylenco, al violonchelo, en la plaza Ramon Llull; Soriana Ivanic, al violín, en la plaza del Recuerdo junto al Edifici Balear, y Damià Timoner, a la guitarra, en Sant Amadeu.

Para atender a los visitantes, se instalarán cuatro carpas informativas en distintos puntos del recinto: la plaza Ramon Llull (sector 1), Sant Amadeu (sector 4), el Edifici Balear (sector 4) y la puerta principal del cementerio. Asimismo, se habilitará un punto adicional de venta de flores en el Tanatorio de Son Valentí.

Horarios de las misas en los cementerios

La programación religiosa incluirá varias celebraciones a lo largo del domingo:

Cementerio municipal de Palma: misas solemnes a las 10.00 y a las 12.00 horas, en el Oratorio Central (sector 1).

misas solemnes a las 10.00 y a las 12.00 horas, en el Oratorio Central (sector 1). Tanatorio II–Bon Sosec: misa solemne a las 11.00 horas, en la capilla.

misa solemne a las 11.00 horas, en la capilla. Cementerio municipal de Establiments: misa solemne a las 16.00 horas.

misa solemne a las 16.00 horas. Cementerio municipal de Sant Jordi: misa solemne a las 16.30 horas.

Horario especial de apertura

Los cementerios municipales de Palma permanecerán abiertos desde este viernes y hasta el lunes 2 de noviembre, ambos incluidos, en horario especial de 7.30 a 21.30 horas.

Esta ampliación tiene como objetivo facilitar las visitas de las familias durante los días de mayor afluencia con motivo de Tots Sants.

La EMT refuerza el servicio de autobús

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha activado un servicio especial para facilitar los desplazamientos hasta el cementerio de Son Valentí durante los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Los autobuses realizarán salidas con una frecuencia media de 20 minutos:

Desde Sindicat hacia Can Valero: entre las 7.40 y las 20.55 horas.

entre las 7.40 y las 20.55 horas. Desde el cementerio hacia Sindicat: entre las 7.55 y las 21.10 horas.

El servicio partirá de Sindicat (parada 80) y efectuará paradas en Grans Magatzems (P195), plaza de España (P295), avenida Alemanya-Comte Sallent (P492), General Riera-Ticià (P494), General Riera-s’Escorxador (P495), General Riera-Costa i Llobera (P496), Velòdrom Illes Balears (P906) y Cementerio (P976 y P759), con final de línea en Can Valero.

El recorrido de regreso comenzará en Can Valero (P1002).

Como alternativa, los usuarios también podrán utilizar la línea L9 (Palma-Son Espanyol/UIB), que sale desde la plaza de España (parada 559).

Cortes de tráfico y restricciones de acceso

Con motivo del aumento de visitantes, se establecerán medidas especiales de regulación del tráfico y de los accesos en el entorno del cementerio municipal de Palma. El camí de Ca l’Ardiaca permanecerá completamente cerrado tanto a la circulación como al estacionamiento.

Por otra parte, los accesos al interior del cementerio estarán restringidos al tráfico rodado, con la única excepción de los vehículos destinados a personas con movilidad reducida.

Además, en función de la intensidad del tráfico y de la afluencia de visitantes, las autoridades podrán aplicar un corte preventivo en el camí de Jesús, concretamente en el tramo comprendido entre la rotonda del cementerio y la rotonda de la Vía de Cintura.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y tener en cuenta las restricciones de circulación previstas durante estos días.