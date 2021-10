El Palma Futsal disputará la segunda jornada de liga en el Palacio Municipal de Deportes de Vistalegre en Córdoba, donde buscará la segunda victoria de la temporada. Vadillo destaca que “es una jornada importante para afianzar el resultado del otro día. Será un desplazamiento de un partido en el que nos pondrán las cosas muy difíciles, ya que el Córdoba, más allá del resultado algo abultado del otro día, es un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, trabaja muy bien, van a preparar el partido bien y nosotros tenemos que estar mentalizados y con el mono de trabajo puesto para tratar de traernos los tres puntos”.

El entrenador del cuadro balear tiene claro que su equipo no se puede relajar por el resultado de la primera jornada y avisa: “Si no vamos a Córdoba para poner toda la carne en el asador, estar al 100%, muy concentrados, dar el máximo de nosotros en cada jugada y en todo momento, si no hacemos eso no nos vamos a traer los tres puntos”.

Para terminar, señaló las claves para que la victoria del sábado dependa única y exclusivamente del Palma Futsal asegurando que “lo más importante es ser nosotros mismos, que no nos equivoquemos por el resultado del otro día. Hicimos un gran partido, ganamos holgadamente al Barça, pero fue algo muy puntual, no es normal y difícilmente se va a volver a repetir. No ganarle, porque le hemos ganado bastantes veces, pero de esa forma no. Tenemos que ser conscientes que vamos a una pista en la que tenemos que trabajar mucho para traernos los tres puntos y el grupo lo sabe”.

Por su parte, Raúl Campos e Higor dieron su punto de vista desde el vestuario, donde están con confianza, pero a la vez con cautela: “Tenemos que pensar cada uno en nosotros, dar lo mejor de sí mismo y competir como lo hicimos el otro día. Teníamos muchas ganas y nos tiene que servir para darnos más fuerza, tener la misma ambición y afrontar cada partido como lo que son, finales. Todos los encuentros van a estar muy igualados y tenemos que mantener el nivel competitivo”, afirma Raúl Campos.

Higor, quien destacó en la primera jornada contra el Barça, asegura que “sabemos la dificultad que es jugar en Córdoba, pero vamos con todo. Necesitamos los tres puntos para seguir sumando y seguir bien”, y además añade que “nunca jugué en Córdoba, pero vamos a estar muy concentrados y vamos allí a hacer un buen partido”.