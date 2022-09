El Gobierno central ha elegido a Palma para impulsar un programa piloto que sustituirá las galeras de tracción animal por las de tracción eléctrica. El Ejecutivo ya ha incluido la partida para la inversión en estos nuevos vehículos en los Presupuestos Generales del año que viene y la capital balear será la receptora de la mayor parte de las diez calesas eléctricas que se adquirirán. Se estima que lleguen a Palma en el primer trimestre del año que viene.

Podemos Baleares ha asegurado el pasado lunes 12 de septiembre que «Palma contará con un proyecto piloto de calesas eléctricas» y ha defendido la necesidad de que la capital balear sea la primera ciudad de España en declararse libre de calesas de tracción animal.

Así lo ha afirmado la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Lucía Muñoz, tras la reunión de miembros de la ejecutiva autonómica con el director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España y responsable de Derechos de los Animales de Podemos, Sergio García Torres.

Cabe señalar que estas calesas eléctricas serán cedidas a los consistorios que quieran eliminar las galeras de tracción animal y Palma es, de momento, el único ayuntamiento de España que ha aprobado una moción que impulsa la sustitución de galeras tiradas por caballos, que se aprobó en el pleno de julio.

«Había una dificultad, que era la de la falta de homologación de las galeras eléctricas. Aunque es cierto, los ministerios de Derechos Sociales e Industria han revisado la normativa y permitirán que se operen con ellas con carnet de conducción de tipo B sin que tengan que cumplir estos requisitos», señalan fuentes de Podemos Baleares.

Ambos ministerios se han puesto en contacto con varias fábricas de galeras eléctricas en España para que tengan en cuenta que se procederá a la adquisición de estos vehículos por parte del Gobierno central y así pongan en marcha el proceso de fabricación. «Está prevista la compra de diez vehículos y puede que estos diez no vengan a Palma, pero desde luego estará en primer lugar para la recepción de las galeras eléctricas», señalan fuentes de Podemos Balears.

Con esta partida del Gobierno central, se subvenciona el 100 por cien de la compra de la galera eléctrica y será cedida al Ayuntamiento de Palma, que en su caso tendrá que hacerse cargo de su mantenimiento. Por otro lado, desde Podemos Balears advierten que los caleseros que reciban este vehículo «no perderán la licencia, sino que la podrán mantener y podrá ser cedida a los herederos de su titular. Los puestos de trabajo quedan así garantizados».

Muñoz ha apuntado, por su parte, que «los próximos Presupuestos Generales del Estado incluirán una partida presupuestaria para hacer efectiva la transición hacia las calesas eléctricas en Palma, y avanzar así hacia la eliminación total de las calesas de tracción animal». Podemos Baleares se ha comprometido, además, a trabajar desde el Ayuntamiento de Palma y en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, de quien depende la Dirección General de Derechos de los Animales, para que Palma sea la primera ciudad de España en implementar este proyecto piloto.

Ciudadanos ‘saca pecho’

Por otro lado, Ciudadanos (Cs) ha pedido este martes que la implantación de las galeras eléctricas sea definitiva en Palma y se ha mostrado «satisfecho» aunque «con escepticismo» ante el anuncio sobre el programa piloto que se prevé poner en marcha en la ciudad.

En un comunicado, la portavoz de la formación en Cort, Eva Pomar, ha declarado que «la propuesta de Cs en el Ayuntamiento fue el impulso que se necesitaba para avanzar hacia el bienestar animal y el mantenimiento del empleo de los caleseros tras ocho años de inactividad».

Según ha incidido, «tras muchos años de debate, fue Ciudadanos el primero que puso sobre la mesa una propuesta concreta, tras escuchar a la sociedad, para agilizar los plazos y que el cambio garantizara que los caleseros podrían continuar trabajando». Además, Pomar ha declarado que «el Pacte de PSOE, MÉS y Podemos ha estado ocho años sin mover un dedo por los caballos de las galeras, incluso sin ejecutar la instalación de toldos que ya tenían presupuestados para dar sombra a los caballos».

Por todo ello, ahora se ha mostrado satisfecha con el anuncio sobre las galeras eléctricas aunque ha remarcado su «escepticismo» al respecto. «En las últimas semanas hemos recibido muchas felicitaciones, incluyendo un agradecimiento formal de la organización PETA en Reino Unido por impulsar esta propuesta», ha señalado Pomar, quien ha declarado que les «llama la atención la batalla paternalista sobre la propuesta que están teniendo los partidos del Pacte, que no han movido un dedo hasta que en Cs les hemos puesto a trabajar».

Finalmente, ha asegurado que se pondrán en contacto con el regidor de Movilidad, Xisco Dalmau, para conocer mejor los plazos para la implantación de las galeras eléctricas y poder hacer sus aportaciones al respecto.

¿Qué pasará con los caballos?

OKDIARIO ha hablado con el vicepresidente de Las Calesas, Venancio Vargas, quien se ha pronunciado acerca de esta futura medida que afectará de lleno a la naturaleza de su oficio.

«En primer lugar y creo que es lo mas importante, no han consensuado con nosotros. Somos 40 familias que viven con incertidumbre, no sabemos nada, ni tampoco lo que harán con los mas de 70 caballos que trabajan con nosotros, ¿Los llevarán al matadero?¿Se los llevarán a Son Reus? Buena fama no tiene…», manifiesta Venancio.

A su vez, el calesero refiere: «Juegan con el pan de familias trabajadoras y humildes. Nos tienen discriminados, ya que toman decisiones de nuestro puesto de trabajo sin contar con nosotros. Ya intentaron arrebatarnos nuestras licencias, que son nuestro patrimonio, con un decreto ilegal».

«Nosotros lucharemos por nuestros caballos, porque para nosotros no son compañeros de trabajo, son nuestra familia. Así lo demostramos en el COVID que luchamos por traer pan a nuestras casas y a los establos, sin la ayuda de nadie», declara.

Finalmente, el mismo tilda de «nefasto y deficiente» el futuro modelo eléctrico. «Quieren sacar una calesa eléctrica sin homologaciones. No miran ni por la seguridad de los ciudadanos, simplemente quieren hacer campaña», concluye Venancio.