La Asociación de Las Calesas de Palma ha denunciado ante la Fiscalía al presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, por un presunto delito de acoso hacia su colectivo al «impedir a los conductores de galeras ejercer su profesión de forma digna».

OKDIARIO ha tenido acceso a parte de la denuncia en la que el colectivo pone en conocimiento del Ministerio Público un «presunto delito de acoso» por parte de Amengual «por impedir mediante sus acciones y expresiones escritas el derecho a la libertad y a ejercer su profesión de una forma digna a los conductores de calesas en Palma, y lo que aún mucho peor, creando un ambiente de indignación social, basada en falsedades y mentiras, por lo que les insultan cada día».

Los caleseros señalan que Progreso Verde asegura que «viven en la ilegalidad de forma continuada, incumplen la Ley 1/92, incumplen la ordenanza y reglamento municipal, incumplen el artículo 337 del Código Penal, incumplen el reglamento de Actividades Molestas y que son insalubres y nocivas».

El denunciante y también presidente de las galeras de la capital balear, Manuel Vargas, responde en el acta que «todo es mentira, pero con ello ya ha creado un gran malestar social». A su vez, también critica otras presuntas falsas acusaciones efectuadas por parte del líder de la formación ecoanimalista, como la que les imputa haber perdido el certificado de calidad de AENOR.

Vargas acusa a Amengual de difundir injurias en redes sociales y medios de comunicación, donde afirma que los equinos están en mal estado y que los caleseros increpan a viandantes e incumplen normativas. «Prestan servicio con caballos ancianos, cojos y desnutridos Insultan y amenazan a ciudadanos y demás colectivos de la ciudad. Siguen incumpliendo leyes, reglamentos y ordenanzas. ¿Hasta cuándo?», publicó Progreso en Verde.

«Todo es mentira»

Este diario digital ha contactado con el vicepresidente de Las Calesas, Venancio Vargas, quien ha declarado que «todo lo que dice Progreso en Verde en redes sociales es mentira». Explica que el partido vierte asiduamente informaciones tergiversadas o directamente erróneas en internet acerca del estado de los caballos, cuando, según él, «pasan adecuadamente las revisiones veterinarias cada año y también superan las inspecciones esporádicas realizadas por la Policía montada».

«Por ejemplo, el otro día vino una chica a insultarme porque había visto un tuit de Progreso en Verde que decía que mi caballo estaba cojo, cuando estaba en perfectas condiciones», confiesa Venancio. El mismo añade que muchas de estas descalificaciones son, además, de índole racista. «‘Gitano de mierda’ lo escucho diariamente», comenta, aseverando que en estos casos su modus operandi es «grabarlo todo para luego tener pruebas a la hora de denunciar a esta gente que nos persigue y acosa».

Por otra parte, el representante calesero tilda de «infundadas» las acusaciones de la formación animalista, argumentado que en el último pleno del Ayuntamiento, Guillermo Amengual solicitó a las instituciones municipales un informe acerca de las condiciones de los animales. «Él solito se delató, ya que si no tiene el informe, como bien afirmó poco después, significa que desconoce el verdadero estado de los caballos», manifiesta.

«Unos apestados sociales»

Por otro lado, Venancio cree que este verano se han agudizado las vejaciones hacia su gremio por lo que él considera «casos aislados». «Nos sentimos unos apestados sociales. A diario nos acusan de maltratadores y de asesinos. Toda esta presión social y política nos está ahogando», afirma el dueño del vehículo, quien piensa que se está demonizando injustamente a su sector.

Por todo ello, la Asociación de Las Calesas ha recurrido a la vía legal y ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía de Baleares. En la misma, acusan a Progreso en Verde -y específicamente a su líder Guillermo Amengual- de fomentar odio, acoso y racismo contra su colectivo. Desde la agrupación, también avisan de que ésta «es la primera denuncia de otras que vendrán más adelante».

Apoyo de los ciudadanos

Con todo, Venancio agradece el cariño de algunas personas que, tras enterarse de la futura ley que en dos años abolirá definitivamente la naturaleza de su oficio, se han acercado a mostrarles su apoyo. «Nos enorgullece que ciudadanos mallorquines se acerquen a decirnos: ¡Estamos en vuestra lucha! o que se monten en nuestros caballos».

Para acabar, el activista calesero define esta ordenanza municipal como una «vergüenza total» y cree que «es pura precampaña electoral». No en vano, está convencido de que no se llevará a cabo la aplicación de dicha normativa. «Legalmente no pueden quitarnos nuestras calesas y sustituirlas por modelos eléctricos sin que previamente exista el beneplácito unánime de todo nuestro gremio», afirma.