Palma abrirá a la ciudadanía el edificio de Gesa y 50 inmuebles emblemáticos más la semana que viene

Palma abrirá a la ciudadanía el cerrado edificio de Gesa y 50 inmuebles emblemáticos más la semana que viene en unas jornadas de puertas abiertas, que incluirán además el antiguo cine Metropolitan de Pere Garau, el Terreno Barrio Hotel, un apartamento reformado del emblemático edificio Fénix del Paseo Marítimo o el antiguo cine Rosales del Coll den Rabassa.

Todo ello con motivo de la sexta edición del Open House Palma se celebrará del 9 al 15 de noviembre bajo el título Ciutat d’Aigua, días en los que una cincuentena de edificios permitirán las visitas del público, se ofrecerán conferencias y conciertos.

Durante una semana, los aficionados a la arquitectura, el patrimonio y el diseño podrán disfrutar de charlas y caminatas por algunas de las barriadas más emblemáticas de la ciudad, como el Molinar, el Jonquet, Son Gotleu, la Soledat o Son Quint; que, de una manera u otra, «comparten una historia vinculada con el agua», según han explicado los organizadores.

En el caso del clausurado edificio de Gesa y otros inmuebles, hará falta inscripción previa (openhousepalma.org) y la lista también incluye edificios patrimoniales, como Cort, la Seu, el palacio March, la Llotja o el Palau del Consell de Mallorca, por lo que es «una oportunidad para pasear y disfrutar de la arquitectura de ‘Ciutat’».

La edición de este año se presenta bajo el título Ciutat d’Aigua para que los recursos hídricos sean un eje vertebrador de toda la programación y se explore la relación con la arquitectura y el diseño urbano.

Bajo este paraguas se ha organizado la charla Tres arquitecturas de agua’ que será el jueves 12 de noviembre en Can Balaguer, con ponentes reconocidos de ámbito estatal y que presentarán tres proyectos de referencia.

Visitas relacionadas con esta temática son el molino des Caracol, sa Casa Blanca; y el molino de Cal Tio de Son Pelat, en la carretera Vieja de Sineu. El martes 10 de noviembre habrá una visita guiada en el molino dels Dimonis, que tiene su origen en el siglo XIII y está muy cerca del Real. Los Baños Árabes, el monasterio de la Real o el Museo Marítimo de Mallorca son otras de las visitas incluidas también en la programación Ciutat d’Aigua.

La sede del Colegio Oficial de Arquitectos (Coaib) acogerá la exposición temporal Palma Ciutat d’Aigua, fruto de la colaboración entre el mismo colegio profesional y la escuela de Diseño Adema. Los alumnos reflexionan sobre el eje temático de esta edición, los recursos hídricos.

«Open House Palma llega este año a la 6ª edición y por eso se quería que los edificios que se pueden visitar ofrezcan no solo un abanico de estilos y épocas históricas, sino también que muestren usos diversos», ha mantenido la directora del festival, Belén Martínez.

Es el caso del IES Ramon Llull, el instituto de enseñanza secundaria más antiguo de Mallorca; del cementerio de Palma, con dos siglos de historia y ampliaciones de diferentes épocas, o de las torres del Temple, que tienen su origen en la época islámica.

«Open House Palma es un acontecimiento plural y multidisciplinario en que todo el mundo tiene cabida. Tiene el espíritu de abrir la ciudad, la arquitectura y el patrimonio a todos los vecinos, agentes sociales, técnicos y profesionales», han apuntado.

El objetivo es involucrar de manera transversal asociaciones y colectivos locales, para fortalecer el tejido social y buscar la participación ciudadana. Como novedad, el patio de Can Balaguer acogerá una velada musical que hará de puente entre la raíz tradicional y los sonidos más contemporáneos.

Actuarán el dúo pitiuso Arannà y el DJ y productor musical Prof. Mullet. El evento será el viernes 13 de noviembre, a partir de las 20.00 horas. La entrada será libre y gratuita.