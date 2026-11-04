El estudio de arquitectos que recuperará el edificio de Gesa en Palma se lleva el Premio Nacional de Arquitectura 2025

El estudio de arquitectos que reformará y recuperará el edificio de Gesa en Palma se lleva el Premio Nacional de Arquitectura.

Fundado en 1974 por Antonio Cruz y Antonio Ortiz y con sede principal en Sevilla, el jurado del Premio Nacional de Arquitectura 2025 ha acordado conceder el galardón a Cruz y Ortiz Arquitectos por su trayectoria como una de las aportaciones más sólidas y constantes de la arquitectura española contemporánea, desde sus primeros trabajos hasta sus proyectos recientes de mayor complejidad y escala urbana.

Para Palma, este galardón es muy significativo si tenemos en cuenta que fueron los adjudicatarios del proyecto de reforma de este emblemático inmueble municipal de la fachada marítima cerrado desde hace 15 años.

El propio alcalde de Palma, Jaime Martínez, puso en valor la trayectoria nacional e internacional del estudio de arquitectura con intervenciones en la estación de trenes de Sevilla, la remodelación del Estadio Metropolitano o el Rijksmuseum de Ámsterdam.

A este respecto, destacó el hecho de que se trate de recuperar el antiguo edificio diseñado por Ferragut tras muchos años sin actividad, ya que era una situación que «debía revertirse» y en 2023 se iniciaron los trámites para comprar el inmueble.

Ahora, en el nuevo Gesa se ubicará la sede del Instituto Municipal de las Artes, bibliotecas, ludotecas, incubadoras de empresas o una Oficina de Atención Ciudadana, entre otras instalaciones.

El estudio ha desarrollado encargos tanto públicos como privados. Entre sus obras más reconocidas figuran, además de la citada, la transformación del museo nacional holandés, el Rijksmuseum; las estaciones ferroviarias de Basilea y Sevilla; estadios como el Metropolitano de Madrid y el de la Cartuja en Sevilla; y edificios universitarios como la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla o el Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada.

La producción de Cruz y Ortiz, ampliamente difundida en publicaciones especializadas, ha sido objeto de exposiciones monográficas en Europa y Estados Unidos.

Su trabajo ha sido reconocido con premios como el Nacional de Arquitectura de España por la Estación de Ferrocarriles de Santa Justa en Sevilla; el Nacional de Arquitectura Deportiva por el Estadio de la Comunidad de Madrid; y el Premio de Arquitectura Internacional y el Premio Europeo Aadipa de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, ambos por el museo nacional Rijksmuseum.

En el caso de Palma, se espera que a finales de 2029 podría estar terminada «si se actúa con diligencia y si se trabaja desde ya», según afirmaron los premiados en su pasada visita a la capital balear el mes de septiembre.