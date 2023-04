El pacto de izquierdas que gobierna en Baleares encabezado por la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, llega a las elecciones del 28M salpicado por tres casos de presunta corrupción. Son tres casos en fase de instrucción registrados durante la dos legislaturas de la coalición gobernante formada por el PSOE, independentistas de Més y Podemos.

Tras conocerse este jueves día 20 la imputación del alcalde y candidato del PSOE al Ayuntamiento de Ibiza, Rafa Ruiz, en el denominado caso Puertos, hay otras dos investigaciones judiciales cuyo alcance afecta de lleno a las formaciones políticas del Govern balear.

Son los denominados, caso Multimedia y Varadero. En la primera de estas dos causas judiciales están imputados hasta once ex altos cargos socialistas, caso de los ex directores generales, José Antonio Santos, Antoni Manchado (senador entre 2011 y 2015) o Francisco Cano, padre de la diputada socialista Silvia Cano, a los que el Ministerio Público acusa de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

En el año 2020 se dictó la apertura de juicio oral que aún no se ha celebrado.

En el caso Varadero que investiga el Juzgado de Instrucción número uno, están ya imputados dos cargos de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el vicepresidente del Govern, y ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes. Son el director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y la directora de los Servicios Jurídicos, Teresa Relea. Están investigados por un delito de falsificación de documento público y ya han prestado declaración ante el juez en calidad de investigados.

El juez Juan Manuel Sobrino indaga si los dos cargos de la Conselleria de Yllanes participaron en la falsificación de un documento público con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares en detrimento de otras.

En el caso Puertos se investiga el amaño del concurso para la gestión y explotación el Club Náutico del Puerto de Ibiza con la finalidad de que los actuales concesionarios siguieran gestionando la infraestructura portuaria.

La jueza Martina Mora Torrens ya ha citado a declarar para el próximo 21 de junio en calidad de investigado al alcalde y candidato socialista al Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Ruiz González, en el marco de un presunto caso corrupción que salpica incluso a la presidenta socialista Francina Armengol.

La sociedad Club Básico 12 Millas había solicitado la imputación del primer edil ibicenco y del ex presidente de Puertos del Estado y ex consejero de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), José Llorca.

La Guardia Civil involucró en la supuesta trama de corrupción, además de a Ruiz, al que fuera ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos, al ex presidente de la Autoridad Portuaria, APB y a Joan Gual de Torrella, este último arrestado en 2020. El alcalde ibicenco mantuvo con él un intercambio de mensajes en mayo de ese año en el que planteaban la estrategia a seguir para que el Club Náutico de Ibiza permaneciera en manos de los actuales concesionarios.

El ex responsable de la APB también alude en ese intercambio de whatsapps a la posible intervención de la diputada socialista ibicenca Sofía Herranz, muy próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.