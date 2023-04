Osvaldo Cifre no será candidato de Ciudadanos al Consell de Mallorca tras haber presentado su renuncia a encabezar la candidatura a las elecciones «por motivos estrictamente profesionales». Lo ha explicado de este modo la formación naranja en un comunicado en el que añade que el hasta ahora portavoz de la formación liberal en el Consell seguirá desempeñando su cargo en la institución insular y como afiliado seguirá apoyando y colaborando a la formación liberal.

Cifre fue presentado como candidato al Consell de Mallorca el pasado mes de noviembre. Ciudadanos no ha informado por el momento sobre el candidato que sustituye a Cifre en las elecciones del próximo mes de mayo.

Este miércoles, Ciudadanos también ha sido noticia por la decisión del diputado en el Parlament Marc Pérez-Ribas de abandonar la formación para volver a la empresa en la que actualmente está en excedencia. «Ya no es el partido al que me afilié hace siete años y no deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que ya no cuenta conmigo», ha escrito en un mensaje en Twitter.

El hasta ahora parlamentario liberal ha acompañado el mensaje con una foto suya en el último pleno de la Cámara autonómica. Pérez-Ribas ha reivindicado su «duro trabajo» por la colaboración público-privada, por la atracción y retención de talento, por la innovación, por la construcción de vivienda asequible y por el tránsito hacia la economía circular.

«Ha sido un gran honor representar y dar voz a los ciudadanos de Baleares. En estos años he estado focalizado en devolver, con propuestas e iniciativas, la confianza que afiliados y votantes depositaron en mí», ha concluido, según informa Europa Press.