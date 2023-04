El diputado de Ciudadanos en el Parlament Marc Pérez-Ribas ha solicitado la baja de afiliación al partido para volver a la empresa en la que actualmente está en excedencia. «Ya no es el partido al que me afilié hace siete años y no deseo que mis ideas y planteamientos estén condicionados por un partido que ya no cuenta conmigo», ha escrito en un mensaje en Twitter.

El hasta ahora parlamentario liberal ha acompañado el mensaje con una foto suya en el último pleno de la Cámara autonómica. Pérez-Ribas ha reivindicado su «duro trabajo» por la colaboración público-privada, por la atracción y retención de talento, por la innovación, por la construcción de vivienda asequible y por el tránsito hacia la economía circular.

«Ha sido un gran honor representar y dar voz a los ciudadanos de Baleares. En estos años he estado focalizado en devolver, con propuestas e iniciativas, la confianza que afiliados y votantes depositaron en mí», ha concluido, según informa Europa Press.

Con la marcha de Marc Pérez-Ribas prosigue en Mallorca el goteo de cargos provenientes de Ciudadanos que abandonan la formación, muchos de ellos luego se han afiliado al PP.

En noviembre de 2022 dos concejales de Ciudadanos en los municipios de Sineu y Llucmajor decidieron regresar al PP y en febrero de este año sucedió lo mismo en Calvià y, otra vez, en Llucmajor. La que eran teniente de alcalde de Comercio en el Ayuntamiento de Llucmajor y ex concejal de la formación Ciudadanos en el municipio, Noemí Getino, formalizó su afiliación al PP para sumarse al proyecto liderado ahora por Xisca Lascolas en el municipio y Marga Prohens en Balears.

Por otra parte, la que era regidora y portavoz de Ciudadanos en el pleno del Ayuntamiento de Calvià, Consuelo Fernández Manley, también formalizó en febrero su incorporación al PP De Marga Prohens que en el municipio lidera el candidato a la alcaldía, Juan Antonio Amengual.

De esta manera, «el PP de Amengual y Prohens se convierte en la única alternativa de centro derecha al actual gobierno de socialista, nacionalista y comunista conformado por el PSOE de Pedro Sánchez y Francina Armengol y sus socios de Més y Podemos», afirmó entonces el PP en un comunicado.

Consuelo Fernández manifestó que su afiliación al PP tras su salida de Ciudadanos se debe en esencia a que «el PP de Amengual y Prohens es el único partido que hoy encarna los principios de centralidad y moderación que busca la gente, así como la defensa de las ideas liberales y reformistas que en su día me animaron a participar de forma activa en política».