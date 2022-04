El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, dejó en el aire durante su visita a Palma, en una entrevista concedida al periodista Gabriel Torrens en esRadio97.1, que el actual presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, vaya a ser el candidato de esta formación en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023.

«En Vox no hay candidatos preestablecidos porque tenemos un criterio de la excelencia y deben ir siempre los mejores, los que estén más preparados, los que tengan más disponibilidad y cualquiera de las personas que está en nuestro partido puede ser candidato», afirmó Ortega Smith al ser preguntado sobre el particular.

A este respecto recordó que en la formación liderada por Santiago Abascal, «los candidatos que van a encabezar las diferentes candidaturas, ya sean municipales, autonómicas, nacionales o europeas, los decide el Comité Ejecutivo Nacional tras los correspondientes informes de la Secretaría General y los decide, probablemente, la última semana antes de que venza el plazo», precisó.

La razón para esta demora en el nombramiento de los cabezas de lista de la formación a los diferentes comicios es, según Smith, «evitar todas esas distorsiones que se producen de luchas entre medios de comunicación para saber quién va a ser el candidato».

«Para nosotros no es importante el candidato», abundó el dirigente de Vox, «sino el proyecto político, lo encabece quien lo encabece». Remarcó que «cualquier candidato es bueno si defiende bien el proyecto político, sea más conocido, o como hemos demostrado en Castilla y León, personas que no eran conocidas».

Por ello, dejó en el aire que en Baleares la candidatura la vaya a liderar de nuevo el actual portavoz del Grupo Parlamentario. «Puede ser que sea Jorge Campos o puede que no, y no me atrevo a afirmar ninguna de las dos cosas. No porque tenga más o menos papeletas, sino porque la decisión la toma quien la tiene que tomar que no soy yo, sino el Comité Ejecutivo Nacional y será cuando llegue el momento, se convoquen las elecciones y se evalúen todos los posibles candidatos».

En la misma línea enfatizó que en Vox «no nacemos ninguno candidato y yo por ejemplo hoy soy concejal en el Ayuntamiento de Madrid, mañana el partido me puede citar para otra labor y dejo de serlo, o hoy soy diputado y mañana dejo de serlo. Esta es una labor de dónde puedo prestar mejor servicio a España y a los españoles, si es en un Ayuntamiento, en un Consell insular, en el Congreso, en el Senado, si es en Europa, o en la estructura orgánica y no en la institucional, allá donde nos necesite el partido, allí estaremos».

Una forma de proceder en el nombramiento de los cabezas de lista electorales que Smith dejó claro que «afecta a todos, empezando por el que habla, y el propio Jorge Campos por el que me pregunta: será decisión del Comité Ejecutivo Nacional y el que se considere mejor candidato será el que la encabece».