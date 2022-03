Reacción inmediata de PP y Ciudadanos a la noticia adelantada por OKBALEARES sobre el desigual reparto de subvenciones aprobado por el gobierno municipal, liderado por el alcalde socialista José Hila.

El Consistorio ha premiado con 132.000 euros públicos a la federación vecinal afín y ha dejado sin ayuda alguna hasta 2024 a Sa Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma, decisión calificada de sectaria por ambas formaciones.

Desde las filas de la formación naranja, su portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, censuró la decisión del equipo de gobierno. «No entendemos la justificación que da el área de Participación Ciudadana para no otorgar ninguna ayuda a Sa Federació, más allá de que no les gusta el proyecto que tiene esta entidad vecinal para Palma», lamentó Pomar, que criticó que «la izquierda habla de participación ciudadana, pero en estos siete años todo lo que ha hecho es poner palos en la rueda a las entidades vecinales».

En este sentido, Pomar ha considerado que «los hechos están demostrando que el único partido que defiende la participación ciudadana, sin mirar la ideología, es Ciudadanos, que hemos reclamado que exista esa pluralidad en las empresas municipales y a la hora de otorgar las ayudas».

«Lo que hemos visto durante estos años en los que Més y Podemos se han negado a que Sa Federació de Veïnats de Palma entrara en los consejos de administración de las empresas municipales, al igual que está la otra Federación, es un ataque a la democracia, a la pluralidad ideológica y a la participación ciudadana», denunció Pomar, remarcando el hecho de que «el gobierno de Hila sabe perfectamente que sin estas ayudas económicas está ahogando a una federación que ha sido crítica con su pésima gestión».

Finalmente, la portavoz de la formación liberal en Palma ha recordado las palabras del regidor de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, que en reiteradas ocasiones ha dicho públicamente que quiere que sólo exista una Federación de Asociaciones de Vecinos: «Las subvenciones reflejan negro sobre blanco lo que ya han dicho en los plenos».

Desde las filas del PP, su portavoz en el Consistorio palmesano, Mercedes Celeste, valoró muy negativamente esta forma de proceder, que demuestra, a su juicio, que para este gobierno todos los ciudadanos no son iguales.

«Para ellos sólo son iguales los que están en su onda. Si una federación viene al pleno a decirme las cosas que hay que mejorar, no les interesa, pero si viene otra para denunciar la oposición y a decir lo bien que lo hace el gobierno, entonces sí».

La concejala del PP consideró por ello que si el gobierno municipal quiere palmeros, que se lo pague de su bolsillo. «A mí no me parece mal que tengan a sus palmeros, pero que no los paguen con dinero público. Las ayudas se tienen que repartir en base a criterios técnicos objetivos».

El PP ya ha solicitado la comparecencia del concejal de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo (Unidas Podemos) en el próximo pleno para que explique la adjudicación de estas subvenciones, y las razones técnicas que han llevado a su concejalía a excluir de las mismas a Sa Federació.