Tras ocho años de gobierno de Sánchez 86.000 personas malviven en Baleares en situación de pobreza severa con menos de 680 euros al mes

Tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, 86.000 personas malviven en Baleares en situación de pobreza severa con menos de 680 euros mensuales, unos ingresos inferiores al 40% de la media nacional, para hacer frente a sus necesidades básicas.

El presidente de EAPN Baleares, Xavier Torrens, ha señalado que los motivos principales de la pobreza en la comunidad son la precariedad en la vivienda y la falta de garantía de ingresos.

El informe sobre el estado de la pobreza apunta que cada persona en situación de pobreza severa tiene que subsistir con menos de 357 euros mensuales en el caso de una familia de dos adultos y dos menores, o menos de 680 euros si vive sola.

Torrens ha señalado que unas 190.000 personas se encuentran en situación de pobreza en Baleares, una cifra que, aunque es un punto porcentual inferior a la del informe anterior, considera «inaceptable».

En los datos, correspondientes a 2025, se ha registrado un ligero ascenso (+0,3 puntos) de la tasa de pobreza, que se sitúa en el 11,6%, es decir, en torno a 145.000 personas de Baleares, y también de la tasa de pobreza severa.

Esta última (porcentaje de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la media de renta estatal) en el archipiélago es del 6,9%, lo que supone un aumento interanual del 1,5%.

Según ha explicado Torrens, el informe no recoge todas las situaciones de precariedad residencial, como las de las personas que comparten vivienda, viven en habitaciones, se encuentran sin hogar o residen en caravanas, por lo que ha considerado que las cifras podrían infravalorar el alcance de la pobreza en el archipiélago.

En este sentido, ha atribuido la persistencia del problema al incremento de la demanda de vivienda derivado del crecimiento demográfico y a la falta de políticas públicas transformadoras. Por eso, ha defendido la necesidad de impulsar medidas con una perspectiva a medio y largo plazo para garantizar el derecho a una vivienda digna y facilitar que las personas puedan salir de situaciones de pobreza.

Por otro lado, Torrens ha apuntado que el crecimiento económico de Baleares se sitúa por encima de la media, aunque ha advertido de que la generación de riqueza no implica que esta se distribuya de manera equitativa.

Los datos constatan que el 20% de la población con más ingresos en el archipiélago recibe una renta 4,6 veces superior a la del 20% más pobre.

Trabajador y pobre

El presidente de la entidad también ha alertado de que tener un empleo ya no garantiza salir de la pobreza como ocurría hace diez o 12 años.

De hecho, un 29,5% de las personas no puede hacer frente a gastos imprevistos, una de cada cinco no puede sustituir muebles viejos, un 14,7% se retrasa en el pago de los recibos de la vivienda y otro 12,8% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada en los meses de verano e invierno.

Asimismo, el informe mantiene que casi un 38% de los habitantes de Baleares tiene dificultades para llegar a fin de mes, un porcentaje que «representa el problema que supone el incremento del coste de la vida para centenares de miles de personas».

La entidad ha hecho hincapié en que el 37,5% de las pensiones que se pagan en las Islas son inferiores al umbral de la pobreza (873 euros en 14 pagas) y de éstas, casi la mitad no supera el 40% de la renta media, es decir, menos de 582 euros.