«Ladrones que quieren volver a casa por Navidad». Esta frase, junto a una foto en la que aparecen juntos el tenista mallorquín Rafa Nadal y el rey emérito Juan Carlos I, fue publicada el pasado sábado en su cuenta de Twitter por el nuevo líder del partido nacionalista y ecosoberanista Més per Mallorca, uno de los socios de Francina Armengol en el pacto por el Gobierno de Baleares. De momento no hay reacciones por parte del entorno de Rafa ante una acusación de tamaña gravedad que no ha sido explicada por el político de Més, que aprovechó el encuentro que ambos personajes mantuvieron en Abu Dabi, donde Rafa volvió a las canchas tras una prolongada ausencia a causa de sus lesiones.

Lladres que volen tornar a casa per Nadal. pic.twitter.com/tEWi8yDOkY — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) December 18, 2021

Apesteguia, de 36 años, fue elegido el pasado 27 de noviembre nuevo coordinador general de Més per Mallorca tras alcanzar un porcentaje de voto superior al 80 por ciento en la Asamblea del partido. «Més tiene que salir a arrasar en las elecciones de 2023. Queremos ser un tsunami», dijo tras imponer su candidatura para, a continuación, asegurar que su partido «no se va a subordinar a ningún gobierno ni a ningún régimen de obediencia estatal».

El último tuit de Apestegui deja también claras cuáles son sus ideologías políticas. El ecosoberanista felicita al comunista Gabriel Boric por su victoria en las elecciones chilenas.

¡Enhorabuena @gabrielboric! ¡Enhorabuena Chile! ¡Porque la esperanza pudo al miedo, porque el futuro es del pueblo! pic.twitter.com/rXsTFY97MZ — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) December 19, 2021

No es la primera vez que la izquierda ecosoberanista y radical fija sus miradas en Rafa Nadal ya que el tenista siempre ha rechazado el pancatalanismo, además de no dudar en airear su amistad con el rey emérito Juan Carlos I, con el que cenó hace tres días en Abu Dabi. Sin embargo llamarle públicamente «ladrón» requerirá algún tipo de explicación más profunda por parte de Apesteguia, que posiblemente deba enfrentarse a algún tipo de consecuencia legal porque parece difícil que el entorno del tenista deje pasar una acusación tan grave.

Rafa Nadal, por cierto, ha anunciado esta mañana que era positivo por covid.«Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España», ha dicho el tenista en las redes sociales. Nadal compartió mesa precisamente el pasado sábado con Juan Carlos I antes de su duelo del contra Denis Shapovalov.