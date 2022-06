La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien este sábado ha participado en la Asamblea de Regidores Socialistas de Mallorca, en Sant Llorenç des Cardassar, ha puesto en valor que «los socialistas cuando gobiernan hacen mejor la vida de la gente y construyen un país más próspero de una forma más justa y segura».

Según ha informado el PSOE, la Federación Socialista de Mallorca ha convocado, por primera vez en este mandato la Asamblea de Regidores Socialistas de Mallorca (ARS) para elegir una mesa permanente. La temática de esta Asamblea ha sido el urbanismo, la protección del territorio y la sostenibilidad ambiental. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona y la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera han hecho la conclusión de la Asamblea.

La mesa de la ASM ha quedado constituida con Manolo Galán, como presidente; Joana Maria Adrover, como vicepresidenta; Xesca Mir, como vicepresidenta y Maria Antònia Cifre como secretaria de actas.

En total, más de 100 regidores socialistas de toda Mallorca se han reunido en Sant Llorenç des Cardassar para participar en el ARS y reflexionar y debatir sobre urbanismo protección del territorio y sostenibilidad ambiental. En Mallorca hay un total de 158 regidores socialistas, 70 regidoras y 88 regidores. A lo largo de esta legislatura, ha habido un total de 17 municipios con alcaldías socialistas.

Durante su intervención, el secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE, Arcadi España, ha dicho que «hay que encontrar el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad». «Tenemos que hacer una reflexión sobre cómo poder agilizar el urbanismo, esto no quiere decir que se tenga que decir que no a todo, sino encontrar un equilibrio. El urbanismo tiene que ser global, no individual de cada municipio. Ha quedado demostrado que para luchar contra el cambio climático, los socialistas tenemos que gobernar», ha añadido.

En la conclusión de la Asamblea, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona ha comentado que «una de las señas de identidad de los socialistas es la apuesta por la sostenibilidad ambiental como requisito indispensable para garantizar un progreso más justo, seguro y duradero».

Narbona ha añadido que «gracias a la reforma laboral del gobierno estatal, aquí en Baleares, cerca del 80% nuevos contratos son indefinidos». «Estoy muy orgullosa que aquí hayáis aprobado hace poco una Ley de Turismo que pone en el centro a los trabajadores y que hace posible que esta sea una tierra de acogida», ha apuntado además, informa Europa Press.

Tras las declaraciones de Cristina Narbona, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha tomado la palabra para destacar que «la implantación del socialismo en los municipios de Mallorca ha servido para avanzar en derechos de la ciudadanía. En Baleares en los últimos siete se han podido vertebrar políticas socialistas gracias a la victoria del PSIB-PSOE y en 2023 se volverá a hacer».

Cladera ha terminado diciendo que «con la pandemia se han diseñado ayudas empresariales y para la ciudadanía. Todo lo cual ha sido posible gracias a la tarea de los regidores socialistas. Aquello que se ha conseguido estos últimos siete años tiene que servir para continuar avanzando y frenar a la derecha».

Además de la participación de Cristina Narbona i Catalina Cladera, en el acto han intervenido el secretario de transportes, movilidad sostenible, vivienda y agenda urbana del PSOE, de Arcadi España, el secretario de transición ecológica justa y preservación de la biodiversidad del PSOE, Marc Pons; el corredactor de la ley estatal del suelo del 2007-2008 y de la LUIB en el 2019, Gerardo Roger; la consellera insular de territorio en el Consejo de Mallorca, Maria Antònia Garcias; el secretario de territorio y vivienda de la FSM y presidente de la Asamblea, Manolo Galán; el alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Pep Jaume Umbert, conocido como ‘Pep Gall’, y la teniente de alcalde de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Manacor, Nuria Hinojosa.