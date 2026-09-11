Nadie lo vio venir en Mallorca: el peor arranque de septiembre que se recuerda para los restaurantes

Nadie lo vio venir en Mallorca, pero ya es una realidad: el peor septiembre que se recuerda a manteles después de que las dos últimas semanas de agosto tampoco consiguieran remontar los empresarios del sector de la restauración y cerraran por debajo de los resultados del mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de estos últimos días preocupa especialmente a los restauradores porque rompe con una tendencia históricamente favorable para el sector. Septiembre ha sido tradicionalmente un buen mes para la restauración de Mallorca, favorecido por la llegada de un perfil de visitante que evita las mayores concentraciones turísticas de julio y agosto y al que se presupone una mayor capacidad de gasto.

Este año, sin embargo, el cambio de mes ha dibujado un escenario muy diferente. «Las dos últimas semanas de agosto fueron malas y peores que las del año pasado. Esperábamos recuperar, pero no ha sucedido. Lo que realmente nos preocupa ahora es el inicio de septiembre. En restauración no recordamos una primera semana tan mala», asegura el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juan Miguel Ferrer.

Para la patronal, el problema vuelve a estar menos en el número de personas que llegan a Mallorca que en su capacidad y disposición para gastar una vez en destino. Una circunstancia sobre la que el sector lleva tiempo alertando y que obliga, según Ferrer, a diferenciar entre afluencia turística y rentabilidad empresarial.

“Lo que estamos viendo en estos primeros días de septiembre nos sorprende especialmente por el perfil de cliente que tradicionalmente visita Mallorca en estas fechas. Suele ser un visitante con buen poder adquisitivo, que precisamente elige septiembre para alejarse de las masificaciones de julio y agosto. Este año esa capacidad de gasto no se está trasladando a los restaurantes como esperábamos», explica.

La preocupación llega después de un final de agosto que tampoco cumplió las expectativas del sector. Restauración Mallorca CAEB confiaba en que las últimas semanas del mes permitieran mejorar los resultados, pero la recuperación esperada no llegó y la facturación se situó por debajo de la registrada en las mismas fechas de 2025.

El cambio de tendencia de septiembre agrava ahora esa inquietud. Para los empresarios, todavía es pronto para determinar si este comportamiento se mantendrá durante todo el mes, pero los primeros datos obligan a afrontar las próximas semanas con máxima cautela.

«Todavía queda mucho mes por delante, por lo que debemos esperar y analizar cómo evoluciona. Pero la transición entre finales de agosto y esta primera semana de septiembre nos preocupa mucho» reconoce Ferrer.

«Podemos tener calles llenas y una importante presencia de visitantes, pero para las empresas lo determinante es que esa actividad se traduzca en consumo. Ahora mismo estamos expectantes y preocupados. Necesitamos ver qué ocurre durante las próximas semanas antes de poder valorar realmente cómo terminará septiembre», concluye Juan Miguel Ferrer.