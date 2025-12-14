Muere una motorista tras chocar contra una furgoneta en la autopista de Llucmajor

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. Una mujer perdió la vida este pasado sábado por la noche en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la autopista de Llucmajor (Ma-19), después de que una furgoneta colisionara contra la motocicleta que conducía. El siniestro tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche, a la altura del kilómetro 13 de esta vía, en las proximidades de la salida hacia s’Aranjassa, en sentido Palma.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el impacto fue de extrema violencia. Como consecuencia de la colisión, la motocicleta salió despedida varios metros por la calzada y la conductora quedó tendida sobre el asfalto, gravemente herida. Varios conductores que circulaban por la zona presenciaron el accidente y alertaron de inmediato al servicio de emergencias 112.

Con suma celeridad se desplazaron hasta el lugar del suceso varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y ambulancias del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061) quienes iniciaron las maniobras de RCP, aunque finalmente no fue posible salvar la vida de la víctima, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo punto del siniestro. La mujer, de unos 40 años de edad según las primeras estimaciones, no llevaba documentación en el momento del accidente, por lo que no fue posible confirmar su identidad de forma inmediata. El conductor de la furgoneta implicada, un vehículo de alquiler, resultó ileso.

Uno de los carriles en dirección a Palma tuvo que ser cerrado temporalmente para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad, aunque no se registraron retenciones importantes debido al escaso tráfico a esa hora. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar cómo se produjo la colisión.

Atropello

Por otro lado, durante la madrugada de este domingo se registró otro grave incidente de tráfico en Palma. Una joven de 27 años resultó herida de gravedad tras ser atropellada por un turismo en el Passeig Marítim mientras cruzaba la calzada por un paso de peatones. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 horas, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras pesquisas de la Policía Local de Palma, la mujer cruzó inicialmente el primer paso de cebra desde la zona de locales de ocio hacia la mediana central cuando el semáforo se encontraba en verde. Sin embargo, al continuar su recorrido y acceder al segundo tramo de la calzada, el semáforo aún estaría en rojo para los peatones. En ese momento, un vehículo que circulaba por el carril izquierdo no pudo evitar el impacto y arrolló a la joven, que salió despedida varios metros a causa del fuerte golpe.

El conductor del coche implicado fue sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas, que arrojaron resultado negativo. La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello.