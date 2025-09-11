Muere el doctor Antoni Borràs López, profesor titular del Departamento de Física de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha informado este jueves de que ha muerto en Mallorca el doctor Antoni Borràs López, profesor titular del Departamento de Física. La comunidad universitaria y, en nombre suyo, el rector Jaume Carot han expresado su pésame por su fallecimiento.

Antoni Borràs era doctor en Física por la Universitat de les Illes Balears (2009). En el año 2007 empezó a trabajar en UIB como personal investigador en formación. Desde entonces, hizo carrera académica en la Universidad y desde el año 2024 era profesor titular del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear y director del Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada.

También impartía docencia en el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y en el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química. En cursos anteriores también había impartido docencia en los grados de Bioquímica y de Odontología.

Además, era el investigador principal del Laboratorio de Radiactividad Ambiental (Labora) y miembro del grupo de investigación de Física Nuclear (Fisnuc) y del Observatorio de Riesgos Naturales y Emergencias de las Islas Baleares (RiscBal).

Sus líneas de investigación principales eran la Teoría de la Información Cuántica y la Radiactividad Ambiental. Participó en las tareas de vigilancia radiológica ambiental que lleva a cabo la Universitat de les Illes Balears en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) desde el año 2008.

«El rector y la comunidad universitaria de la UIB nos unimos al luto por la pérdida del profesor Antoni Borràs y transmitimos a su familia, amigos y compañeros nuestro afecto y apoyo en estos momentos difíciles. Descanse en paz», concluye el comunicado de la UIB.