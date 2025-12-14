Un motorista se empotra contra una farola en Palma tras hacer ‘caballitos’ a gran velocidad

La imprudencia al volante volvió a poner en jaque la seguridad vial en Palma cuando, recientemente, un motorista protagonizó un espectacular accidente tras realizar maniobras temerarias en plena calle Llucmajor. La Policía Local de Palma ha instruido un atestado por conducción negligente después de que el conductor perdiera el control de su motocicleta y colisionara violentamente contra una farola.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:05 horas, cuando el silencio nocturno se vio abruptamente interrumpido por el estruendo del impacto. Según la reconstrucción realizada por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), el motorista —un hombre de nacionalidad italiana, de 39 años— circulaba a velocidad excesiva y realizando peligrosos caballitos, una maniobra que consiste en levantar la rueda delantera del vehículo, poniendo en grave riesgo tanto su integridad como la de terceros.

De acuerdo con el testimonio clave de un testigo presencial, el conductor perdió el control de la motocicleta tras una de estas maniobras. Antes del choque final, el vehículo llegó a rozar la fachada de un domicilio, aumentando aún más la peligrosidad de la situación, hasta que finalmente se estrelló de forma frontal contra una farola del vial.

La violencia del impacto fue tal que la dirección de la motocicleta se partió, quedando el vehículo gravemente dañado y prácticamente inservible. El conductor salió despedido y sufrió dermoabrasiones en una pierna y diversas contusiones, teniendo que ser atendido por las lesiones ocasionadas en el siniestro.

En un primer momento, el motorista intentó justificar el accidente asegurando que había perdido el control al reducir una marcha. Sin embargo, la versión del testigo resultó determinante para desmontar esta explicación y esclarecer que la causa real del accidente fue una conducción claramente negligente y temeraria.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Local de Palma procedió a denunciar administrativamente al conductor, mientras que la UVAC instruyó el correspondiente atestado de tráfico. Desde el cuerpo policial se insiste una vez más en la necesidad de extremar la prudencia, recordando que este tipo de conductas irresponsables pueden tener consecuencias fatales y poner en peligro vidas inocentes.

El suceso se suma a una preocupante lista de accidentes provocados por el exceso de velocidad y la temeridad al volante, especialmente durante la noche, cuando la falsa sensación de seguridad lleva a algunos conductores a asumir riesgos extremos con resultados imprevisibles.