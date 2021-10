El tripartito de izquierdas liderado por Francina Armengol continúa con su cruzada catalanista en todos los ámbitos de la sociedad. No contentos con tratar de eliminar el castellano de las aulas y con expulsar a miles de sanitarios, ahora quieren imponer el catalán a los funcionarios del Estado que trabajen en Baleares. Una premisa que «atenta contra la movilidad de estos funcionarios».

Cabe recordar que la imposición del catalán se aprobó el miércoles pasado, a propuesta de los ecosoberanistas de Més, en la Comisión de Asuntos Institucionales. Para la plataforma por la Libertad Lingüística, Mos Movem, el Govern de Armengol continúa «con su proceso independentista y la ruta golpista». «Así empezaron en Cataluña y aquí están haciendo un copia y pega. Introdujeron la inmersión lingüística en la educación y se han cargado el bilingüismo. El problema es que son fundamentalistas que sólo saben vivir de esto», ha criticado la portavoz de Mos Movem, Belén García.

La plataforma ha hecho hincapié en que la lengua debería ser una herramienta de comunicación y entendimiento. En su lugar, ha asegurado que Armengol y la Generalitat «utilizan el catalán para avanzar territorialmente hacia los inexistentes Països Catalans». «Pero es que de esto vive la Obra Cultural Balear, el Stei y otras entidades y sindicatos catalanistas. Son una mafia que no quieren que les quiten su trozo del pastel de las subvenciones. Argumentan que es para defender la cultura y no tiene nada que ver», ha afirmado Garcia.

Mos Movem ha incidido en que «atentan contra la libre movilidad de los funcionarios del Estado para trabajar en la comunidad que elijan». Además, ha lamentado que el Govern continúe «tratando de imponer un catalán que no respeta las modalidades lingüísticas de Baleares» reconocidas en el Estatuto de Autonomía.

Por su parte, el diputado del PP en el Parlament José Luis Camps ha explicado que la formación apuesta por la libertad de lengua sin imposiciones. Así, ha defendido el derecho de los funcionaros a desplazarse por España para trabajar. «Queremos que el ciudadano pueda expresarse en el idioma que quiera, pero también que exista libre movilidad entre comunidades. No pueden obligar».

El político ha señalado que si bien el PP se abstuvo en la votación de la propuesta, no están de acuerdo en el camino que ha tomado el Govern. Según él, están a favor del reconocimiento de la cooficialidad, «siempre desde la vertiente de la libertad». No obstante, el conocimiento del catalán «debería ser un mérito y no una obligación». «Tenemos que poner en valor la riqueza de nuestro idioma y eso pasa por proteger nuestras modalidades, que se están perdiendo a causa de la filosofía del Govern. Deberíamos preservarlas y mantenerlas vivas, no generar crispación como hacen los partidos de izquierdas».

Més quiere contentar a sus bases

«Es una propuesta similar a la que ya llevó el PI, un brindis al sol», ha calificado el diputado de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez. El político ha justificado su ausencia en la votación explicando que Vox no le dio importancia a la propuesta «porque no tiene consecuencias jurídicas». Así, ha remarcado que «no servirá de nada ni tendrá recorrido porque va en contra de la Constitución». «No pueden imponer el catalán a los funcionarios del Estado, porque no tienen competencias para hacerlo».

Ha señalado que se trata de un intento de Més de contentar a sus bases, «que están disgustadas con su papel en el Govern». «En las primarias que celebraron este domingo ganó el candidato crítico y radical frente al oficialista, por algo será. Esta propuesta es parte de su juego político y veremos más resoluciones de este tipo de aquí a 2023».