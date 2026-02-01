Misterio y fuga en Palma: un motorista estrella su moto contra un panel publicitario y desaparece sin dejar rastro

La capital balear vivió una escena digna de película la tarde del 27 de enero: un motorista -que en ese momento se desconocía su identidad- perdió el control en plena avenida Picasso, se empotró contra un panel publicitario y, en un giro tan inesperado como inquietante, huyó del lugar antes de que llegaran los agentes. La Unidad de Atestados de la Policía Local mantiene abierta una investigación que suma cada hora nuevos interrogantes.

Eran las 15:45 cuando la base del 092 recibió el aviso que activó todas las alarmas: una motocicleta sin conductor yacía sobre la mediana tras un aparatoso accidente. Hasta el lugar se desplazó una patrulla que confirmó lo insólito de la escena. No había rastro del motorista. Solo el vehículo dañado y los restos del impacto contra el panel publicitario, testigos mudos de lo ocurrido.

Las primeras pesquisas apuntan a una combinación explosiva: exceso de velocidad y calzada mojada por la lluvia. Según la reconstrucción policial, el conductor habría tomado una curva a una velocidad inadecuada para las condiciones del asfalto, perdiendo el control de la motocicleta antes de estrellarse violentamente. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejar la moto inutilizada en plena mediana.

Pero el caso dio un vuelco aún más sorprendente cuando los agentes localizaron al propietario del vehículo. Su versión parecía sacada de un thriller digital. Esa misma mañana, mientras trabajaba en Inca, alguien le había sustraído la motocicleta de su domicilio en Palma, a escasa distancia del lugar del siniestro. Incapaz de formalizar la denuncia telemáticamente, decidió hacer lo que muchos hacen hoy en día denunciarlo públicamente en redes sociales.

Y ahí apareció la clave. El hombre había publicado el robo en Facebook alrededor de las 14:00 horas, más de una hora antes del accidente. Los agentes comprobaron la existencia y la hora exacta de la publicación, un detalle crucial que permitió descartar su implicación en el siniestro. La coincidencia temporal, lejos de incriminarlo, reforzó su coartada.

Ahora, todas las miradas están puestas en el conductor fugado. ¿Resultó herido y temió las consecuencias? ¿Era consciente de que la motocicleta había sido robada? ¿Actuó solo o forma parte de algo más? La Policía Local de Palma continúa trabajando para identificarlo y esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el panel publicitario dañado y la motocicleta abandonada se han convertido en el símbolo de un accidente que mezcla imprudencia, robo y huida. Un suceso que mantiene en vilo a los investigadores y que añade un nuevo capítulo a la crónica negra de la ciudad.