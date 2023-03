Miguel Ángel García es desde julio de 2017 el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Baleares. Abogado y gestor, reivindica el papel esencial de este colectivo profesional en el día a día de las empresas y los particulares.

Anima a los ciudadanos a que no tengan miedo de acudir a un gestor administrativo para resolver cualquier tipo de problema, ya que ofrecen un amplísimo abanico de servicios, que abarca desde declaraciones de la renta, nóminas, fiscalidad o transacciones de venta hasta trámites de tráfico, herencias y extranjería.

Pregunta.- ¿Cuál es la labor del gestor administrativo?

Respuesta.- Definir la labor es complicado. Lo diremos a la inversa, es decir, ¿qué es aquello que el gestor administrativo no hace? Pues prácticamente muy pocas cosas. Nosotros, por ejemplo, no podemos actuar en un juicio como un abogado, porque eso es una facultad exclusiva de los abogados. Pero cualquier otra función o aquella situación en la que se encuentre una persona física o una persona jurídica y tenga una relación con la administración pública, ahí estaremos nosotros.

A partir de ahí engloba cualquier cosa, por ejemplo, todo el tema de la fiscalidad. Nos ocupamos de la fiscalidad de los autónomos, de las pymes, de las medianas empresas y también de las grandes empresas a nivel local, provincial, estatal. Y por supuesto, de particulares. Nuestro fuerte con estos clientes son las declaraciones de la renta. De hecho, la primera declaración de la renta telemática que se hizo en España la hizo un gestor administrativo.

A nivel laboral, evidentemente nos ocupamos de hacer las nóminas de los empleados, sobre todo de pymes y autónomos; todas las gestiones que tienen que ver con los autónomos; temas de extranjería, de hecho, incluso en la web de extranjería, hay un acceso exclusivo para gestorías administrativa porque somos colaboradores necesarios con la Administración.

Pero, sin duda, no me puedo dejar lo más importante a nivel de volumen y es todo lo que tiene que ver con vehículos, los trámites con la Jefatura de Tráfico. Podemos decir que hacemos más del 85% de las transferencias de vehículos para cambiar de nombre de una persona a otra, así como más del 92% de la gestión administrativa de las matriculaciones. Es decir, el tráfico es nuestro buque insignia. Es lo que usamos siempre para cualquier acercamiento que tenemos con la Administración o para mejorar las relaciones. Hasta el punto de que incluso nosotros imprimimos los permisos de circulación y los carnés de conducir internacionales. Ese es el nivel de confianza que tienen con los gestores administrativos, fruto de más de 50 años de colaboración.

P.- ¿Cuántos gestores administrativos hay en Baleares?

R.- Lo que pasa es que el número es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque en nuestros despachos hay más de una persona. Hay gestorías que llegan a tener a 50 o 60 empleados. Entonces, la proyección a la que llegamos es mucho mayor que el número que somos. Por tanto, los 243 de Baleares se proyectarían en más de 1.000.

P.- ¿Cómo son las relaciones con la Administración?

R.- Son muy buenas y cada día intentamos mejorarlas. Un reflejo de ello es que cuando la Administración quiere hacer cualquier cambio o mejorar algún tipo de servicio, siempre pedimos que hablen con nosotros antes porque estamos al lado de los ciudadanos. Por tanto, si hablan con nosotros, es muy probable que la consecuencia final sea mejor para todos. Conocemos cómo funcionan unos y otros y podemos ayudar para que esa acción al final se consiga, para que realmente beneficie más a los ciudadanos. Esto es lo que buscamos.

P.- ¿Cómo ha cambiado el trabajo del gestor administrativo tras la pandemia?

R.- La pandemia nos ha colocado un poco mejor en el mapa de la gente y el mapa de la Administración. Con la pandemia las puertas de la Administración estaban cerradas, evidentemente por las obligaciones que tenía, que estaban marcadas por cuestiones sanitarias. Bien, pues esas puertas éramos nosotros. Nosotros, desde el minuto uno y al igual que los sanitarios o los bomberos, éramos una profesión necesaria e imprescindible. Las gestorías no cerraron ningún día. Durante ese periodo vivimos muchos cambios normativos y algunos se publicaban en el BOE el domingo a las 23.00 de la noche para entrar en vigor al día siguiente. Pues nosotros estábamos ahí, viendo el BOE a las once de la noche, para que al día siguiente a las 7.00 horas pudiéramos llamar a nuestros clientes de bares, restaurantes o de cualquier tipo de negocio para que aplicasen la nueva norma. Eso al final provocó que ahora seamos más conocidos.

P.- Entonces, ¿se sienten reconocidos?

R.- Sí, podríamos decir que ahora somos más visibles que antes.

P.- ¿Y qué balance haría de la actividad del Colegio en 2022?

R.- Desde el colegio estamos intentando dar el mejor servicio posible a nuestros colegiados y después a la ciudadanía en general, de forma indirecta. Lógicamente, los dos años que vivimos de pandemia mermaron nuestras posibilidades de actuar, estábamos limitados desde el punto de vista de no poder juntarnos con los compañeros y poder hacer formaciones presenciales. El fin de la pandemia nos ha permitido volver a la rutina que teníamos antes de encuentros, por ejemplo. Nuestro fuerte es formar a nuestros compañeros en cualquier cambio legislativo que se produzca. Tenemos una sala aquí que caben 85 personas. La recuperación de esa parte de la actividad nos ha servido para conseguir que nuestros compañeros se formen mejor y también conocer cuáles son sus inquietudes y colaborar para intentar mejorar su día a día.

P.- ¿Qué retos se plantean para este 2023?

R.- Nosotros vivimos con el día a día, nuestra profesión está muy marcada por los plazos. El objetivo es que todos los trámites administrativos puedan cumplir esos plazos, que cualquier necesidad que tengan los colegiados o cualquier cambio que surja, ellos estén informados en el primer minuto y puedan solventar las dudas que puedan tener y evidentemente eso repercuta en un mejor servicio para sus clientes. También hemos mejorado nuestra página web para hacerla más accesible tanto a nuestros compañeros como a la sociedad en general. Hemos firmado un convenio, por ejemplo, con la Dirección General del Catastro para poder montar en el Colegio una oficina para los ciudadanos. Es decir, buscamos cada día ofrecer herramientas para que nuestros compañeros trabajen mejor y el ciudadano los haga más visibles. Colaboramos también con la Universidad para que los alumnos se interesen por nuestra profesión y puedan venir a conocerla. Constantemente estamos pensando nuevas vías.

P.- ¿Cree que es una profesión atractiva para las mujeres?

R.- Con los años ha ido acercándose más el número de mujeres al número de hombres, porque realmente nuestra profesión se nutre de licenciados en Derecho. Además, estamos orgullosos de que la media de edad de nuestros compañeros cada vez va bajando, lo cual es muy sano para la profesión porque viene gente más joven con ideas nuevas. Con más mujeres y compañeros más jóvenes hay una diversidad y al final las opiniones diversas son las que ayudan a conseguir que mejore todo.

P.- Ha dicho antes que dan charlas en la Universidad para que los alumnos se interesen por su profesión.

R.- Nosotros cada año participamos en las charlas que se organizan en la Universidad, donde explicamos nuestra profesión. No es fácil que entren en este mundo porque es una profesión difícil y requiere mucho trabajo. Además, yo siempre digo que no tenemos horario. ¿Por qué? Porque abarcamos tantas actividades, tantos tipos de asesoramiento que nos pueden preguntar cualquier cosa y vamos a ayudar en todo lo que tiene que ver con la Administración. Y después, proporcionalmente, las gestiones de los gestores administrativos son económicas. Hay gestores que cada día hacen 300 o 400 trámites y lo que cobran no es mucho. Entonces hay que hacer muchos para que compense. Yo soy abogado pero para mí es maravilloso ser gestor administrativo porque descubres muchas cosas ya que nuestra puerta está abierta a cualquier tipo de gestión de todo, incluso de trámites de temas de matrimonios, divorcios, placas solares, administraciones de fincas, compraventa de viviendas, de todo. Es muy amplio el abanico.

P.- Es una profesión con futuro.

R.- Sin duda. Como abarcamos tantas cosas, al final tienes que especializarte. Por eso también tenemos despachos con bastantes empleados, para que cada uno se especialice un poco más en cada tema. Por eso podemos abrir la puerta a los ciudadanos. La gente pregunta y nosotros nos adaptamos.

P. -¿Qué hay que hacer para ser gestor administrativo?

R.- Tenemos dos vías. Podemos optar por hacer un máster en Gestión Administrativa, que en la UIB todavía no existe, pero se puede hacer en otras universidades o vía online. Y la otra opción es aprobar un examen que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas, una especie de oposición, que se hace en el Colegio. Para poder presentarse a este examen de acceso a gestor administrativo es necesario tener estudios relacionados con nuestra profesión: Licenciatura en Derecho, Económicas, Empresariales o Políticas o un Grado acompañado de un Máster Universitario adscrito a la rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Para preparar este examen, el Colegio ofrece a todos los candidatos un curso impartido por profesores de la UIB.

Nos gustaría que en Baleares fuéramos 2.000 porque nuestro lema es El trabajo constante todo lo puede. Nosotros, en nuestro trabajo, vemos más allá, no es que seamos futuristas y tengamos una bola mágica, pero pensamos qué va a pasar después.

P.- ¿Están bien valorados por los clientes?

R.- Si busca por internet en las valoraciones de gestorías en Google la mayoría son bastante buenas. Puede haber alguna que no, pero es como cuando buscas un restaurante en TripAdvisor.

P.- ¿Todas las gestorías de Baleares tienen que estar colegiadas?

R.- Sí, tienen que estar colegiadas. Todas tienen un distintivo que indica que son gestores administrativos colegiados. Además, en nuestra página web https://www.colgestors.com/ está el listado con todas las gestorías.