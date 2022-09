Míchel: «El Mallorca basa su juego en una solidez enorme en defensa»

Míchel, entrenador del Girona, destacó hoy en rueda de prensa el «dispositivo defensivo» del Mallorca, del que dijo que es un equipo «muy difícil de batir» porque además «está muy bien armado», en una jornada en la que la noticia en Girona fue la arritmia sufrida por el máximo goleador del equipo, el uruguayo Christian Stuani, que tendrá que estar de baja un mes. El equipo viaja a la isla con los cinco refuerzos que fichó ayer: Gazzaniga, Toni Fuidias, Toni Villa, Oriol Romeu y Manu Vallejo. Parece difícil que alguno de ellos esté en el once inicial, pero sí seguro que varios tendrán minutos, en especial Oriol Romeu, uno de los grandes fichajes del equipo catalán este verano.

«Stuani tuvo alguna sensación extraña. Tendrá que estar un mes parado pero a nivel de salud nos han tranquilizado mucho. Stuani es el corazón del Girona y el corazón del Girona está fuerte». «Después de buscar tanto volver a Primera esto no le detendrá», aseguró Míchel.

El entrenador afirmó sobre los refuerzos de la última jornada que “estoy muy contento con la plantilla. Que seamos un gran equipo depende de mí. Tengo una plantilla espectacular. Tengo que dar las gracias a Quique, Yo siempre he confiado y me he sentido apoyado, y también a Pere y a Ferran. Ahora es nuestro momento. Tengo los ingredientes perfectos para un gran año”.

Míchel alabó al Mallorca, de quien dijo que «basa su juego en una solidez enorme en defensa y después tienen recursos arriba para poder hacerte daño. Son un equipo difícil y muy bien trabajado”. «Debemos hacer un partido muy bueno con pelota y sin pelota para poder ganar. Es una buena prueba para saber dónde estamos. Todos los partidos son importantes. Nuestra liga es cualquier partido, también los del Barça y del Madrid. Queremos llegar lo más rápido posible a sumar los 43 puntos”, afirmó para finalizar.