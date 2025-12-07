Máxima emoción a falta de la jornada decisiva del Ciutat de Palma

La tercera jornada del 74 ABANCA Ciutat de Palma ha dejado la lucha por la victoria perfectamente definida a falta del último día de competición, previsto para hoy domingo. Con seis mangas completadas hasta la fecha y dos pruebas disputadas ayer en la Bahía de Palma, Dani Capa (Club Nàutic S’Estanyol) mantiene el liderazgo que ostenta desde la primera jornada y afrontará la recta final con una ventaja que, sin ser definitiva, sí confirma su solidez durante todo el campeonato.

La jornada ha comenzado con retraso debido a la ausencia total de viento durante la mañana. Después de casi dos horas de espera, se ha establecido una brisa de suroeste de entre 10 y 12 nudos que ha permitido al Comité de Regatas dar prioridad a las salidas del Grupo Oro. Las mangas se han celebrado entre las 12.30 y las 15.30 horas en un campo de regatas muy distinto al del día anterior, cuando se registraron rachas de norte que en ocasiones se acercaron a los 30 nudos.

En estas nuevas condiciones, Dani Capa ha vuelto a mostrar un nivel muy alto. El regatista mallorquín ha ganado con claridad la primera manga del día, controlando la prueba desde el primer tramo. En la segunda, sin embargo, se ha visto obligado a remontar después de doblar la primera baliza en la décimo segunda posición. Su progresión ha sido constante, especialmente en los tramos con viento portante, y ha logrado avanzar ocho puestos para cruzar la línea de llegada cuarto. Ese resultado, trabajado y clave, le permite conservar el primer puesto con margen suficiente para depender de sí mismo en la jornada final.

Capa estaba feliz de copnservar el liderato e incluso aliviado por haber podido superar un momento complicado en la segunda prueba del día. «He montado la primera boya un poco atrás, pero luego ha habido un role a derecha y ha subido el viento, con lo que he podido remontar hasta la cuarta posición», ha asegurado tras llegar con su Optimist a los pantalanes del Real Club Náutico de Palma.

Su principal perseguidor es Izan Rogel (Real Club Náutico de Torrevieja), que ha firmado un segundo y un primero en las dos pruebas de ayer. El regatista de la federación valenciana afrontará hoy el desenlace del campeonato con opciones de alcanzar al líder. No será fácil, teniendo en cuenta la regularidad de Capa en las seis mangas disputadas, con parciales de 1–1–1–(5)–1–4.

El tercer clasificado, el esloveno Mihael Zobec (JK Olimpic), vigente subcampeón del mundo, ha visto complicarse sus aspiraciones al título tras finalizar décimo en la última regata del día. Ese resultado le aleja de la cabeza y lo sitúa provisionalmente a siete puntos del líder, un margen considerable teniendo en cuenta la inestabilidad prevista para mañana.

El 74 ABANCA Ciutat de Palma reúne a 365 regatistas de 28 países, la edición más internacional desde la creación de esta histórica regata en 1950. Hoy se decidirán los nuevos campeones, siempre que el viento lo permita.