«Tenemos a siete equipos por debajo, tenemos muchas cosas buenas», dijo ayer en la sesión preparatoria Luis García Plaza a sus jugadores, a los que exigió que se levantaran tras la derrota de Vallecas. «Hasta ahora hemos competido de la ostia. Un mal día lo tiene cualquiera». El Mallorca recibe mañana al Getafe en Son Moix, en un partido decisivo para ambos.

El entrenador pidió a la plantilla que levantara la cabeza y les recordó que «tenemos a siete equipos por debajo. Estamos a cuatro puntos de los de abajo y a cinco de los de arriba. Os quiero ver a todos con buen ánimo y con ganas de que llegue el sábado. Tenemos buenos jugadores» para, más tarde, agregar que «el que esté triste que se vaya a ver un monólogo o lo que quiera».

«¿Y ahora qué, nos hundimos? Pues yo no os lo voy a permitir», insistió LGP, que fue muy crítico con la actuación del equipo tras la derrota de Vallecas: Es el peor partido en el año y medio que llevo aquí. Al fútbol se juega con balón y sin balón. Sin balón no hemos estado. Hemos estado a un nivel bajísimo. Tenemos que saber que podemos perder en cualquier campo, pero es la primera vez que tenemos una actuación tan floja”.

El entrenador aseguró, eso sí, que el resultado no iba a afectar al equipo: «el próximo partido será diferente porque somos un grupo muy honrado y trabajador. Vamos a aprender de esto, seguro. No tenemos que darle más vueltas, nos han ganado todos los duelos y disputas. Tenemos un colchón de 4 puntos sobre el descenso, pero tenemos que intentar cambiar la dinámica. Toca pensar y ganar al Getafe”.

El Mallorca recupera a Baba para enfrentarse mañana a los madrileños, una vez cumplida su sanción el centrocampista, y no se descarta que Take Kubo, que ya entrena con normalidad con el grupo, pueda participar algunos minutos para ir cogiendo confianza. La duda es el estado físico de Salva Sevilla, que ya no pudo viajar el lunes a Madrid y que sigue renqueante.